“Pareces puerco”: el horrendo comentario de Silvia Pinal y por el que Frida Sofía dejó de comer

Frida Sofía, quien ha destapado los secretos más oscuros de su familia, ha levantado una vez mas la voz para contar los regaños que ha sufrido por parte de su abuela.

Y, según dijo en entrevista con Lucia Mendez, doña Silvia Pinal mostró desagradó por cómo lucía la figura de Frida Sofía.

Por supuesto, la cantante recordó una anécdota de un gran regaño: “Una vez que regresé del internado me vio chuby y me dice: ‘no, tú no pareces Pinal, pareces puerco’”.

Al momento de concluir con la historia, Frida Sofía mostró una gran cara de sorpresa y expresó “la dinastía se me fue, pero para ya sabes dónde”, dijo entre risas.

Video: luciamendeztv / YouTube.

Claro que el comentario no sólo se quedaría como algo dicho al aire, pues Silvia Pinal generó inseguridades en su nieta.

Esto de acuerdo con lo que señaló más adelante: “Me regresé (al internado) y yo así de ‘¿eso es frito?’, entonces ya no comía nada, o sea, fue horrible”, aseguró.

Sin embargo, pese a ello, la hija de Alejandra Guzmán compartió algunas de las cualidades que le gustan de su abuela.

Entre ellos, resaltó: “Siempre ha sido una mujer muy orientada en lo que es la belleza, en lo que es el glamour”, así como “lo disciplinada que es” y su sentido del humor.

(Foto: captura de pantalla de Instragram @ifridag)

Estos comentarios salieron a la luz luego de las fuertes declaraciones de Frida Sofía en las que, asegura, Enrique Guzmán “la había manoseado” desde los cinco años y que pusieron en aprietos a toda la familia.

Al igual que en el público, dentro de la familia también se han dividido mucho las opiniones respecto a los testimonios de la cantante, aunque todos los Guzmán Pinal han mostrado su apoyo incondicional por el cantante.

Sin embargo, quien se había mantenido alejada de la opinión pública y de los dimes y diretes que la familia ha compartido en redes sociales y con diversos medios de comunicación, fue precisamente la matriarca de la familia.

O al menos hasta el pasado 13 de abril, día en el que Silvia Pinal compartió un comunicado dirigido a su nieta, Frida Sofía, en el que le recordó lo mucho que la ama.

Y también reconoció: “No soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar”, por lo que comparte opinión con sus hijos y le gustaría resolver el conflicto, que se ha robado los titulares todos los días, desde la privacidad.

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

“Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto”, expresó Silvia Pinal.

En otra parte del comunicado, la madre de Alejandra y Luis Enrique Guzmán aseguró que salió a dar la cara por la “incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz”.

Por su parte, Frida Sofía ayer confirmó que sí procederá legalmente en contra de Enrique Guzmán por abuso sexual.

Mientras tanto, Enrique Guzmán sólo había dejado claras sus intenciones de demandar a su nieta porque estaba seguro de que él es un “caballero” y aseguraba nunca le había puesto una mano encima a Frida Sofía.

Pero la familia ha cambiado de parecer y, de acuerdo con las declaraciones de Luis Enrique Guzmán a Ventaneando, la familia determinó que no era “una buena idea demandar a un familiar”.

SEGUIR LEYENDO: