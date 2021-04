La peculiar disculpa del “Capi” Pérez tras la entrevista con John Cena: “A lo mejor sí estuvo aquí y no lo pudimos ver”

Foto: @elcapiperez / Instagram - @JohnCena / Twitter

Una entrevista exclusiva con John Cena desató los memes para “El Capi” Pérez y para el programa Venga La Alegría, pues por un malentendido los fans del luchador creyeron que sería un invitado especial.

Sin embargo y para sorpresa de todos sólo se trató de una entrevista por videollamada y no con una aparición especial en el matutino; es por ello que El Capi salió a pedir disculpas por el malentendido.

Desde sus instastories y con su característico sentido del humor, el comediante aclaró la situación, aunque agradeció que hayan visto el programa entero.

Explicó que durante la transmisión del pasado martes los conductores anunciaron “tener a John Cena” en el matutino: “Muchos se imaginaron que iba a estar aquí sentado”, dijo mientras señalaba con el dedo el sofá.

Pues con tremenda noticia para los fans, creyeron que el luchador se uniría a los divertidos juegos organizados por el equipo, pero “no fue así, no fue así”, agregó.

El "Capi" mostró lo parecido que es al ganador de "La Voz México" (IG: elcapiperez)

En otra historia acompañada por un texto de “una disculpa”, continuó: “A todos esos que pensaron que John Cena iba a estar aquí, de verdad, una disculpa enorme. Espero que mínimo hayan disfrutado un poquito la entrevista por Zoom”.

Casi para concluir con el tema, “El Capi” Pérez agregó un par de bromas, en una de ellas hizo cómplice a su compañero Patricio Borghetti: “No tenemos a John Cena, pero está aquí el maestro”.

Finalmente, remató con un chiste que ni a él le hizo gracia, pues al terminar mostró su cara de seriedad.

Mientras se enfocaba con el sofá de fondo dijo: “A lo mejor sí estuvo John Cena aquí y no lo pudimos ver... Por eso de que you can’t see me”.

Video: @elcapiperez / Instagram.

La confusión entre el programa y los fans del luchador de la WWE inició por una publicación en Instagram de la cuenta oficial de Venga la Alegría en el que anunciaron su entrevista: “¡Este miércoles tenemos una gran exclusiva con John Cena!”.

Desde ese momento los memes no se hicieron esperar y en la mayoría se mostraba la emoción de los tuiteros por la participación de John Cena junto a El Capi.

Sin embargo, durante la transmisión del miércoles 14 de abril, el luchador no apareció a lo largo del programa, por lo que usuarios de redes sociales comenzaron a expresar su descontento: “¿A qué hora sale John Cena en Venga la Alegría? Muévanlas, que no ando viendo ese programa por placer”, escribieron.

Y casi al terminar el programa, El Capi finalmente se enlazó por videollamada con John Cena, quien recientemente participó en la secuela de Rápidos y Furiosos.

Luego de ver la entrevista pregrabada, los usuarios hicieron burla de sí mismos por creer que sería una convivencia completamente en vivo (Captura: Twitter)

Por su parte, el también actor dijo durante la exclusiva del programa: “Soy muy afortunado de tener tantos fans de Rápido y Furioso en México. Sé que soy nuevo para los seguidores de la franquicia, pero les prometo que Rápido y Furioso 8 absolutamente les entregará eso que han estado esperando”.

Esta no es la primera vez que el comediante tiene que aclarar malentendidos y aunque en esta ocasión fue con los seguidores del programa y de John Cena, en el pasado fue ¡con Christian Nodal!

Afortunadamente aclararon sus diferencias por Twitter y es que en una transmisión en vivo El Capi Pérez se dio cuenta que ya no se encontraba en la lista de amigos del intérprete de Adiós amor por un comentario del conductor.

El comentario del "Capi"

Y por lo anterior, el comediante no pudo felicitar al cantante en su cumpleaños, pero a principios de febrero Nodal tuiteó: “no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti”.

Sin embargo, aclaró que tras confirmar su relación con Belinda y por los ataques de los que fueron victimas “pedí que bloquearan a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal”.

Finalmente, El Capi Pérez expresó su respeto a Christian Nodal y agregó: “Tú sigue rompiendo madres, yo seguiré empedándome con tu música siempre”.

SEGUIR LEYENDO: