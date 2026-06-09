Colombia

Venezolana que mató a colombiano en Estados Unidos admitió su responsabilidad y fue enviada a prisión

La respuesta judicial llegó después de que la procesada dejara atrás la versión de que actuó en defensa propia y aceptara que antes de la discusión había bebido, por lo que decidió atacar a su pareja durante una discusión causada por celos

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Vista trasera de una mujer con uniforme de prisión blanco y esposas en sus muñecas detrás de la espalda, con rejas de celda borrosas al fondo.
La acusada admitió que estaba ebria y apuñaló a su pareja por furia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una ciudadana venezolana, identificada como Mirla González Palma, fue condenada a 10 años de prisión en Indiana (Estados Unidos) por el homicidio voluntario de su pareja, el cartagenero Breiner Pérez Matute, de 20 años, que fue atacado a puñaladas en septiembre de 2025.

El caso terminó con una sentencia después de que la acusada admitiera que no actuó por temor, sino porque estaba furiosa, según el medio Fox59.com. Y es que González Palma, nacida en Porlamar, en la isla de Margarita del estado Nueva Esparta (Venezuela), cambió la versión tras verse acorralada por los investigadores del caso.

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Asimismo, se indicó que la pena en establecimiento carcelario se cumplirá en el Departamento Correccional de Indiana.

Cabe mencionar que Breiner Pérez Matute había salido de Cartagena cuando tenía 18 años para buscar oportunidades de trabajo en Estados Unidos y ayudar a su madre. En ese entonces, tomó la decisión de viajar con su hermano y con Mirla González Palma.

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La familia del joven rechazaba la relación por la diferencia de edad, de 10 años, y porque ella tenía varios hijos, pero él decidió continuar con el vínculo. Tras conocerse lo que ocurrió en el país de América del Norte, un familiar de la víctima que se comunicó con el diario local El Universal y describió a la acusada como una mujer “muy posesiva y controladora”.

Breiner Pérez Matute viajó a Estados Unidos con su pareja para buscar un mejor futuro y ella lo asesinó - crédito Karen Blanco / Facebook
Breiner Pérez Matute viajó a Estados Unidos con su pareja para buscar un mejor futuro y ella lo asesinó - crédito Karen Blanco / Facebook

La señalada asesina cambió su versión de los hechos

El viernes 12 de septiembre de 2025, cuando el joven tenía 20 años, fue atacado con arma blanca dentro de una vivienda.

Un familiar relató a El Universal detalles del caso: “Breiner estaba trabajando en una empresa en Chicago, pero viajó a Indianápolis para departir con unos amigos y su hermano. Allá estaba esa mujer (...). Estaban juntos pero tuvieron una discusión por celos de la mujer, luego hubo una riña y ella buscó un cuchillo y lo asesinó”.

La misma fuente añadió que fue la propia agresora la que lo trasladó a un hospital cuando advirtió la gravedad de las heridas: “Tras ver que estaba muriéndose, ella misma lo llevó a un hospital, pero todo fue en vano, Breiner tenía heridas en el corazón”.

Según Fox59.com, González Palma declaró que se embriagó y apuñaló a su pareja después de que él la golpeara durante una discusión. También admitió que tras ese golpe él intentó dialogar, pero ella ya había tomado la fatal decisión.

La justicia de Indiana condenó a Mirla González Palma por homicidio voluntario de Breiner Pérez Matute después de que ella reconociera que no sentía miedo por su vida y afirmara que actuó por furia.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
Las autoridades entregaron detalles de las declaraciones de la mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Cartagena asumió los gastos de repatriación

Horas después de que se confirmara la muerte, la mujer fue capturada y, en los días siguientes, los padres del joven comunicaron la noticia en Cartagena y pidieron apoyo económico para repatriar el cuerpo.

Sus allegados revelaron que el joven había llegado a Estados Unidos por la vía del Darién y que estaba en ese país en situación migratoria irregular, por lo que no tenían los medios para trasladarlo. También indicaron que la pareja se había conocido en Cartagena y que llevaba cerca de tres años de relación antes del viaje.

El alcalde de Cartagena anunció el 15 de septiembre de 2025 que el Distrito apoyaría el traslado del cuerpo: “Lamentamos profundamente lo sucedido con Breiner y enviamos condolencias a sus familiares y amigos. Decirles que desde la Alcaldía de Cartagena nos solidarizamos y nos comprometemos con la gestión y gastos de la repatriación de su cuerpo para que pueda tener un sepelio digno en su ciudad natal”.

El alcalde demostró su apoyo a los seres queridos de la víctima - crédito X
El alcalde demostró su apoyo a los seres queridos de la víctima - crédito Dumek Turbay / X

Semanas después, y con ayuda de la Alcaldía Mayor de Cartagena, el cuerpo de Breiner llegó a su ciudad y fue sepultado con el acompañamiento de sus familiares.

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