Justin Theroux desmintió los rumores sobre su divorcio de Jennifer Aniston (Foto: Cindy Ord/NBC Handout via REUTERS)

Los rumores siempre han rodeado la vida de Jennifer Aniston, y cuando su matrimonio con Justin Theroux llegó a su fin, estos estallaron aún más. Por esta misma razón el actor aclaró una de las versiones que tomó más fuerza.

Una de las tantas historias que salieron en 2018, cuando se anunció el divorcio de la entonces pareja, fue que el deseo de cada uno de vivir en ciudades diferentes, tuvo mucho peso en su separación. No obstante, en una entrevista para la revista Esquire, el actor dijo que eso no era cierto.

“Esa es una narrativa que no es cierta, en su mayor parte. Mira, la gente crea narrativas que los hacen sentir mejor o simplifican las cosas para ellos. Todo eso de: ‘A esta persona le gusta el rock ‘n’ roll, a esa persona le gusta el jazz. ¡Por supuesto!’ Ese no es el caso. Es una simplificación excesiva”, expresó.

A pesar de todos los rumores de conflictos entre la pareja, ellos en realidad han permanecido como amigos e incluso festejaron juntos el Día de Acción de Gracias de 2019.

El también productor confirmó que ellos tienen una gran amistad (Foto: AP)

“Yo diría que seguimos siendo amigos. No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hablamos por FaceTime o enviamos mensajes de texto”, le contó a la publicación.

Theroux consideró que su separación fue muy tranquila pues se aprecian mutuamente, tal es el caso que ellos aún son felices con la amistad que tienen.

“Les guste o no, no tuvimos ese rompimiento dramático y nos amamos. Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad. No podemos estar juntos y aun así nos traemos alegría y amistad. Además, ella me hace reír mucho. Es una persona graciosa. Sería una pérdida que no estuviéramos en contacto, para mí personalmente. Y me gustaría pensar lo mismo de ella”, aseguró.

Aunado a esto, el actor señaló que en las relaciones es importante mantener ese lazo de amor, incluso si se está por terminar. Esto le ha ayudado a mantener paz y a aminorar los dramas.

El par ha estado en comunicación desde su separación (Foto: Archivo)

“Creo que cuando te vuelves bueno en las relaciones, y aquí estoy yo, soltero, si amas a la persona de la misma manera que la amaste en la relación, te convendría amarla de la misma manera al salir de la relación”, agregó.

Los rumores no acaban para Aniston

Hace unos días el diario británico Mirror, sacó un artículo en el que reveló que fuentes cercanas a la producción de “Friends” confirmaron que la estrella de 52 años habría aprovechado el reencuentro para contarle a sus compañeros que estaba muy emocionada por haber adoptado a un bebé.

El periódico expandió la información asegurando que la actriz, habría adoptado una niña mexicana del orfanato Casa Hogar Sion, una entidad a la que la intérprete lleva ayudando desde hace tiempo.

The Sun también ofreció detalles de la supuesta reacción de sus compañeros al conocer la noticia. “Todos se alegraron mucho cuando ella les dijo, dándole consejos sobre crianza, que dijo que tomaría felizmente una vez que se estableciera”, agregó la fuente.

Aniston negó que esté en proceso de adoptar a algún bebé (Foto: Archivo)

Pero toda esta historia fue desmentida por la propia actriz. Aniston habló de muchos temas con David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney y Matt LeBlanc durante de las grabaciones de la reunión televisiva de “Friends”, pero nunca mencionó nada sobre la llegada de un bebé a su vida, reportó el sitio estadounidense TMZ, que se contactó con los representantes de la actriz.

“Los rumores de que Jennifer está en el proceso de adoptar un bebé son falsos y nunca sucedieron”, dijo un portavoz de la estrella al medio de entretenimiento.

