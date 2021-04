" Ya no me callo y grito por todos”: Frida Sofía quiere representar a víctimas de abusos sexuales

Frida Sofía historia

La modelo Frida Sofía de nueva cuenta levantó la voz en redes sociales y aseguró que ella representa a quienes han sufrido abusos sexuales. “Yo vine a pelear por todos los que han tenido que pasar por ese trago amargo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Expresó que su misión en la vida es hacer justicia para ella y para “su niña interna”, y que la esta caerá “con todo su peso”. “Esta es mi misión en la vida, y lo sé. Por algo pasan las cosas, y todo cae por su propio peso, pero ahora con más peso. Quiero justicia para mí, para mi niña interna que me abraza llena de lágrimas de felicidad y libertad, carajo.

“Yo he venido a pelear por todos los que han tenido que tragarse ese amargo sabor y esa nube negra en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón. Ya no me callo y grito por todos”, describe una de sus más recientes publicaciones.

Esta, a través de sus historias, compartió mensajes en los que pide a familias a no normalizar comportamientos como besar, abrazar, o tener algún otro tipo de contacto afectuosos con familiares, si es que un menor no lo desea.

“El contacto físico siempre tiene que ser voluntario, sin importar si es la abuela, el tío, el padrino. Obligar a los niños al contacto físico es quitarles la brújula interior”, compartió en su red social.

Pidió también a padres de familia a no educar a sus hijos para que estos sean encantadores, ya que, según su opinión, eso puede dejarlos en vulnerabilidad para ser víctimas de abusos sexuales.

“El precio de permitir eso puede ser que a lo largo de su vida cualquiera les abuse con tal de no quedar mal y de ser queridos. Enseñémosles mejor a escuchar por su instinto y poner atención cuando se sienten incómodos o en situaciones de peligro”, abundó en una historia de Instagram.

Por otro lado, y a una semana de que Frida Sofía señalara que fue víctima de supuesto abuso sexual a manos del cantante Enrique Guzmán, la joven de 29 años subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra “incomodidad” ante la presencia de su abuelo.

En dicha fotografía Alejandra Guzmán está cargando a Frida Sofía, cuya apariencia corresponde a la edad en que la joven señaló haber sufrido violencia por parte de su abuelo. Mientras el cantante Enrique Guzmán está sonriendo hacia la entonces niña, Frida Sofía muestra una expresión de incomodidad, e incluso, miedo.

“Para tod@s los que quieren pruebas... ¡¡¡perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad!!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS” escribió la joven en dicha publicación.

(Foto: captura de pantalla de @ifridag)

En otra publicación de Instagram, Frida Sofía expresó a sus seguidores que “ya no sabe qué decir, aunque al menos ya no se están haciendo pendejos”, junto a esta frase posteó una captura de pantalla de Twitter.

En ella, otra de sus seguidoras aseguró que vídeos y otras declaraciones de la artista, relacionadas con las acusaciones de abuso sexual contra Enrique Guzmán, han sido censuradas. Debido a ello, compartió una serie de historias donde promueve el hashtag #YOSITECREOFRIDA.

“Totalmente real, en unas horas #YOSITECREOFRIDA dejó de ser tendencia. En YT hay una censura de no creerse, el solo mencionar YT te desmonetiza, yo no moneticé el video pero lo mandaron a revisión”, escribió una usuaria de Twitter que intentó postear contenido del caso Frida Sofía.

