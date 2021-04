Frida Sofía acusó a YouTube de censura, tras sus acusaciones contra Enrique Guzmán

La modelo e influencer Frida Sofía denunció que desean censurarla en YouTube después de haber acusado a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán por haber abusado de ella sexualmente cuando era una menor de edad.

En una publicación de Instagram, Frida Sofía expresó a sus seguidores que “ya no sabe qué decir, aunque al menos ya no se están haciendo pendejos”, junto a esta frase posteó una captura de pantalla de Twitter.

En ella, otra de sus seguidoras aseguró que vídeos y otras declaraciones de la artista, relacionadas con las acusaciones de abuso sexual contra Enrique Guzmán, han sido censuradas. Debido a ello, compartió una serie de historias donde promueve el hashtag #YOSITECREOFRIDA.

“Totalmente real, en unas horas #YOSITECREOFRIDA dejó de ser tendencia. En YT hay una censura de no creerse, el solo mencionar YT te desmonetiza, yo no moneticé el video pero lo mandaron a revisión”, escribió una usuaria de Twitter que intentó postear contenido del caso Frida Sofía.

En estas historias se puede observar una serie de capturas de sus fans donde le dan espaldarazo con esa frase. “El único culpable es el abuelo, ustedes no saben el dolor que se siente, el dolor que todas las que hemos sido víctimas pasamos.

“La tortura que se siente no poder hablar de lo que nos pasó porque si lo hacemos nos tachan de culpables. No nos creen, nos denigran, ¿qué detestable, no lo creen? Aparte sentir que te carcomes por dentro mientras debes comportarte como si nada pasará.

“Porque en ocasiones ni tu propia familia te cree cuando decides hablar”, dijo una de las seguidoras de Frida Sofía que ha mostrado su apoyo.

“Necesitas mucha fuerza para hablar de abuso sexual, más si eres la víctima”, escribió otra usuaria de Instagram.

Por otro lado, Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado durante su infancia, algo que el también cantante y actor mexicano rechazó casi de inmediato.

En una entrevista televisiva con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante transmitida el miércoles, Frida Sofía dijo que los abusos incluyeron tocamientos y que comenzaron a temprana edad. “Me manoseó ... desde los 5 (años)”, afirmó Frida Sofía tratando de contener las lágrimas.

La hija de 29 años de la estrella pop-rock Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma también es cantante y ha trabajado como modelo. “Siempre fue muy abusivo”, dijo Frida Sofía. “Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso... Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, continuó.

Agregó que “cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal”.

En su cuenta de Twitter, Enrique Guzmán respondió: “Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”. En una cadena de tuits, también dijo que “lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO”, y usó el hashtag #fridamiente.

Guzmán, de 78 años, es un ídolo del rock and roll mexicano. Comenzó su carrera a los 14 años con Los Teen Tops y protagonizó películas como “Mi vida es una canción”, “Especialista en chamacas” y “Fiebre de juventud”. En 1967 se casó con la actriz Silvia Pinal, con quien tuvo a Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán antes de divorciarse en 1976.

