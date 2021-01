Escándalo: Juan de Dios Pantoja golpeó a un presunto acosador de Kimberly Loaiza y terminó en el hospital

(Foto: Instagram de Juan de Dios Pantoja)

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza nuevamente están en el ojo del huracán. El influencer está hospitalizado tras enfrentarse a golpes con un acosador de su esposa y prima el pasado fin de semana y por lo que resultó lesionado de uno de sus brazos.

Pantoja se dijo orgulloso por defender a su familia de los ataques del famoso tiktoker, identificado como Augusto Hernández, que por meses ha molestado a su prima Mont Pantoja, a su esposa y ahora a su hija Kima, lo que le valió más de una crítica por resolver el conflicto con golpes.

Según el influencer, tramó un plan para encontrarse con el acosador de su familia, lo que culminó con una golpiza que publicó en su cuenta de Twitter. En el video de escasos segundos, se le ve arremeter en contra de un hombre que alcanza a decir que está enfermo y no puede responder de la misma manera.

“Un hombre que no defiende a su familia, no es un hombre”, escribió en su red social en espera de la intervención quirúrgica de su brazo.

Juan de Dios Pantoja explicó en su cuenta de TikTok lo sucedido y aclaró que no hurtó dos teléfonos celulares durante la gresca.

“Le puse un cuatro al acosador de TikTok. Seguramente han escuchado de él: es un cabr*n que se pasa acosando a muchas tiktokers, a muchas celebridades. Últimamente se ha metido mucho con mi prima, con mi mujer y lo que derramó la gota que derramó el vaso fue con mi hija. Me dio mucho coraje, así que tuve que recurrir a la violencia. El golpe que di me quebró los nudillos”, mencionó en la red social.

Por este medio dijo que él no se apoderó de ningún aparato móvil y que tal vez lo hicieron las personas que lo acompañaron durante el enfrentamiento. “Yo no soy ningún ratero... si tienen pruebas que las suban y demuestren que es real lo que están diciendo... Yo llevé a muchas personas por protección, tenía que hacerlo y quitaron celulares para que no grabaran, pero no fui yo personalmente”, aseguró.

Destacó que a su encontronazo con Augusto Hernández acudió acompañado por muchas personas para protegerse ya que prefirió arreglar el problema frente a frente.

Tras el altercado, Hernández reapareció y contó su versión de los hechos. El tiktoker felicitó a Juan de Dios Pantoja por defender a su familia y mostró el moretón que resultó en su rostro tras recibir los golpes.

“La verdad no los voy a engañar, sí pasó lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes, no es fake, no es como lo del Rey Grupero... No voy a llorar, porque, como se lo dije ahí, merezco esto por ser un mal padre, una mala persona. Muy bien por Juan de Dios, por defender a su familia”, indicó en un video.

Al respecto, el esposo de Kimberly Loaiza también le dedicó una nueva amenaza desde su cuenta de Instagram: “Espero que ese cabr*n la piense dos veces para volverse a meter con mi familia y no sólo con mi familia, con cualquier chica, cualquier mujer, si vuelvo a ver que se vuelve a meter con quien sea que se meta, lo voy a volver a buscar y esta vez no voy a tener piedad. No se vale que acosadores estén libres”.

A pesar de su explicación, Juan de Dios Pantoja fue criticado en redes sociales, donde no aprobaron su conducta y hasta lo acusaron de crear esta nueva polémica para limpiar su imagen ante los señalamientos de que violentó a la también influencer Kenia Os.

Loiaza por su parte, refrendó su apoyo hacia su pareja y se mostró muy preocupada por el ingreso del padre de su hija al hospital.

“Gracias por estar ahí para nosotras siempre y protegernos de T O D O, siempre lo has echo y sé que siempre lo harás. SIEMPRE ME SIENTO PROTEGIDA CUANDO ESTOY CONTIGO”, escribió en su cuenta de Twitter, donde además dijo que cuidará al padre de sus hijos tras su cirugía.

