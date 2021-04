Sol, arena, mar y ¿amor?: Diego Boneta y Renata Notni disfrutan juntos de sus vacaciones

Tanto Diego Boneta como Renata Notni niegan tener una relación. (Fotos: Archivo//Instagram @rennotni)

A pesar de que Diego Boneta y la actriz Renata Notni han negado hasta el cansancio mantener un romance, siguen dando pistas para pensar lo contrario.

En esta ocasión, ambos se encuentran vacacionando en el estado de Nayarit, y si bien no han subido fotos juntos, sí han compartido fotografías con ubicaciones muy cercanas.

La protagonista de El Dragón compartió una foto suya con un hermoso cenote al fondo, donde se le ve relajada, muy sonriente y con un cuerpo espectacular. Este retrato fue tomado por alguien que la acompañaba.

En la publicación, la presentadora Olivia Peralta le preguntó si eran las Islas Marías, a lo que Renata respondió que en realidad se trataba de las bellas Islas Marietas.

Renata Notni compartió en su cuenta personal de Instagram una foto en las Islas Marietas. (Foto: @rennotni/ Instagram)

Por otro lado, Diego Boneta también subió a su cuenta personal de Instagram una fotografía presumiendo sus vacaciones en la playa.

En ella se le observa posando con una bata blanca, un sombrero y lentes de sol y se alcanza a ver una pequeña alberca y el día soleado. Diego se ve muy relajado y feliz.

Sin embargo, en la misma publicación se observa que la fotografía fue tomada en un hotel de Punta Mita, un centro turístico ubicado al norte de Nayarit y muy cerca de Puerto Vallarta y de las Islas Marietas.

Diego Boneta compartió fotografías en Punta Mita, un lugar muy cercano a las Ilsas Marietas. (Foto: @diego/ Instagram)

Hace unos días, se les vio a ambos juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar en donde se les cuestionó sobre su romance, pero ambos esquivaron tajantemente las preguntas.

“Saben que de mi vida privada no hablo, lo que les puedo decir es que la segunda temporada (de Luis Miguel La Serie) ya sale”, afirmó molesto Diego Boneta, quien después tomó un camino distinto al de Renata.

Además, aclaró los rumores de una supuesta hija que tiene en Estados Unidos: “No manches, eso es lo más falso y lo más gracioso que he oído en mi vida”, dijo. El exitoso actor prefirió hablar sobre el próximo estreno de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel.

Por otra parte, cuando se le preguntó a Renata sobre si viajaría con Diego a Puerto Vallarta, se apresuró a intentar huir de la prensa sin mucho éxito.

Cuando fue alcanzada, la actriz respondió: “De vacaciones A Puerto Vallarta. No, no ¿de dónde sacan eso? Denme chance porque voy tarde y me va a dejar el avión. Los tengo que dejar, pero les agradezco el tiempo”, y después desapareció entre la gente.

Los rumores de este supuesto romance comenzaron en enero de este año, cuando el periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló para El Heraldo México que Boneta estaba estrenando un amor con Notni.

Renata recién atraviesa por una ruptura, pues fue en el 2020 cuando se separó de su ex esposo, el empresario, Andrés Rivero, apenas dos años después de haber comenzado un matrimonio.

Renata Notni es una actriz mexicana nacida el 1995. (Foto: @rennotni/ Instagram)

A pesar de que se dieron una segunda oportunidad, la relación no pudo prosperar y ambos decidieron terminar en muy buenas condiciones. Pero, según los rumores y las pistas, parece que Notni no duró tanto tiempo en la soltería.

En una columna de opinión del mismo autor, Kaffie afirmó que ambos actores se encontraban muy enamorados y que la decisión de no hacer pública su relación sentimental fue un pacto de ambos.

Kaffie también afirmó que el pasado 14 de febrero Diego sorprendió a Renata con un gran arreglo floral enviado desde México, pues ella se encontraba en Chile grabando una película.

A pesar de estas afirmaciones, ambos han mantenido un absoluto silencio sobre el tema, y no sólo han evadido los cuestionamientos, si no que han negado que mantienen una relación amorosa.

SEGUIR LEYENDO: