Diego Boneta y Renata Notni negaron los rumores de romance, pero fueron vistos a punto de viajar a Puerto Vallarta

Diego Boneta y Renata Notni fueron captados juntos en el Aeropuerto de la Ciudad de México, lugar en el que presuntamente tomarían un vuelo que los llevaría a Puerto Vallarta. Esto a casi tres de meses de que trascendiera que tenían un romance.

En exclusiva con el programa Ventanenado se les vio juntos en las terminales, aunque, para evitar los reflectores, estos tomaron caminos separados. En un principio fueron captados juntos aunque Diego Boneta esquivó hablar del supuesto romance con la protagonista de El Dragón.

“Saben que de mi vida privada no hablo lo que les puedo decir es que la segunda temporada (de Luis Miguel La Serie) ya sale”, enfatizó sin dar detalles de su relación.

Sobre este mismo tema, el intérprete, de 30 años, enfatizó que se encuentra feliz con los resultados. Además, aprovechó para aclarar los rumores sobre la supuesta hija que tiene en Estados Unidos. “No manches, eso es lo más falso y lo más gracioso que he oído en mi vida. Sobre la serie, te puedo decir que todo el equipo le echó todas las ganas por más de 2 años. Yo estoy feliz de que ya sale”, dijo cuestionado por reporteros en el aeropuerto.

Por otro lado, quien también fue cuestionada acerca de su romance con Diego Boneta fue Renata Notni, esta intentó huir de la prensa aunque rápidamente fue abordada para disipar las dudas acerca del supuesto romance que tiene con el actor. Aseguró que no iría a Puerto Vallarta con él.

“De vacaciones A Puerto Vallarta. No, no ¿de dónde sacan eso? Denme chance porque voy tarde y me va a dejar el avión. Los tengo que dejar, pero les agradezco el tiempo”, aseguró aunque momentos después esta fue vista de nueva cuenta con el galán de la serie biográfica de Luis Miguel.

Los rumores de un romance entre Diego Boneta y Renata Notni surgieron a finales de enero pasado cuando el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, detalló que los jóvenes llevaban un mes de noviazgo y que no harían público su idilio amoroso. Y aunque ninguno de los dos confirmó lo dicho por el comunicador, los rumores tomaron fuerza el pasado 14 de febrero, cuando se destapó que Boneta había sorprendido a la joven con un enorme arreglo floral.

“¡Renata Notni y Diego Boneta están enamoradísimos! Por motivos de trabajo no pudieron pasar San Valentín juntos, sin embargo, eso no impidió que mediante una videollamada larguísima se dijeran lo mucho que se aman.

Renata Notni

Renata recibió un deslumbrante arreglo de rosas rojas de parte de Diego. Dicho obsequio él lo encargó, desde Los Ángeles, a El Jardín de las Rosas, una de las florerías más exclusivas de Santiago (capital de Chile)”, escribió en su columna de El Heraldo de México.

Por otro lado, la segunda temporada de la producción de Netflix, esta se enfocará en el época dorada de la carrera del cantante y su inevitable declive.

En el cardiaco adelanto de la serie que se estrenará el próximo 18 de abril, se pudieron observar algunos de los hitos más importantes en la trayectoria artística del “Sol de México”, como su colaboración con Frank Sinatra y las giras que ofreció al final de los noventa e inicios de los 2000.

Sin embargo, en el adelanto también aparecieron los momentos más complicados en la vida personal de Luis Miguel. Se trata del reencuentro con la hija que tuvo con la cantante Stephanie Salas, Michelle Salas, y el escándalo detrás de la vida de su hermano menor, Sergio Basteri.

