“Me tocó mejor que a Aracely Arámbula”: Alicia Machado no olvida el romance con Luis Miguel

La ex Miss Universo Alicia Machado contó que su romance con Luis Miguel, aunque fugaz, estuvo lleno de emociones y detalles que pocas personas pueden lograr. Esta había relatado recientemente que le tocó lo mejor de salir con el Sol de México, incluso, dijo que le tocó más de lo que recibió Araceli Arámbula.

Al ser cuestionada por la revista TvyNovelas afirmó brevemente que le fue mejor que a la exesposa del cantante.“ Sí, compartimos lo nuestro en un yate. Yo digo que a mí me tocó lo mejor. Sí, yo creo que sí”, ironizó en entrevista.

Esta recuerda que tras coronarse como Reina de Belleza, en 1995, fue cuando el intérprete la buscó. Luis Miguel se puso en contacto con sus representantes y un día durante ese año, solo apareció en una de sus sesiones fotográficas. Después comenzaron una serie de breves citas donde lo describiría como un caballero.

Recuerda que en aquella época, Luis Miguel la conquistó y se convirtió en su defensor cuando la prensa la atacó por haber subido unos cuantos de peso mientras ostentaba el título de Miss Universo . “Vivimos una relación muy inocente”, confiesa amablemente la actriz, dejando en claro que le dedica un capítulo muy especial en el libro que próximamente publicará.

En entrevista con TvyNovelas, Machado dijo que su relación con el cantante no era precisamente por compartir gustos musicales, al contrario, ella se definía como una rockera. “Honestamente, lo conocía porque él era una superestrella, pero en Venezuela yo tenía otros gustos musicalmente hablando. Yo era más rockera: sin embargo, me gustaba su tema No culpes a la noche”, expresó sobre esa afinidad que tenía por el Sol.

Esta también dijo a la revista que algo que los acercó más era que ella no se definía como una fanática que moría por él. Al contrario, desconocerlo le sirvió para entablar una relación sin timideces .“No, y no es que no hubiera admiración de por medio, simplemente no fui seguidora de artistas de esas que hacían filas para verlos”, dijo en entrevista a la revista.

Esta describió que su nivel detalles llegó al punto en el que este incluso cerró un restaurante con tal de pasar solo el momento con ella. Aseguró que lo que muchos fanáticos califican como “leyendas urbanas”, en realidad sí son anécdotas que pasaron.

“Era un caballero, muy lindo, era de restaurantes, flores. Fuimos a un restaurante bello, elegantísimo, en Beverly Hills. Él lo mandó cerrar para mí, y son de esas leyendas urbanas que sí son ciertas, pero hay otras que no tanto”, intentó desmitificar a Luis Miguel.

Explicó que un inicio Luis Miguel tenía ciertos problemas para salir con ella, pues este ignoraba que la ex Reina de Belleza, en ese entonces, tuviera apenas la mayoría de edad. “Nos buscábamos y salíamos a comer, una vez me invitó a cenar, fue como novela, todo era muy precioso, me decía que yo era muy chiquita, tenía 18, eso lo frenó. Nunca se formalizó, fue breve, yo visité 32 países en un año, él estaba ocupado también”, dijo.

“nos volvimos ver y nos saludamos con un cariño como de toda la vida, hace poco nos vimos en un restaurante en Miami, me presento incluso a su novia, esto paso en 2019, antes de la pandemia” recordó la última vez que vio al cantante ante de la crisis sanitaria por Covid-19.

Sobre si esta aparecería en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, ya que adelantó, habrá una mención a una Miss Universo, esta no pudo confirmar si se trata de ella, pero que se verá en la nueva temporada de la serie del cantante.

