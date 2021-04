“No soy un degenerado”: Enrique Guzmán buscará limpiar su imagen de acusaciones de Frida Sofía con un proceso legal en EEUU

Ambas partes buscan deslindar responsabilidades ante las autoridades (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

La familia Guzmán Pinal está frente a uno de los escándalas más escabrosos en su historia y podría escalar hacia un ámbito legal. Luego de que Frida Sofía acusara públicamente a Enrique Guzmán de supuesto abuso sexual, ambas partes ya analizan emprender acciones ante la justicia de Estados Unidos y México, respectivamente.

El rockero y su nieta están en la antesala de un gran conflicto que podría finiquitarse ante las autoridades con tal de deslindar responsabilidades, pero con la presencia de Alejandra Guzmán en medio de todo el caso.

Guzmán adelantó a TV Notas que cerrará filas con los abogados de su hija, con lo que la pelea legal se llevará a cabo en Estados Unidos, donde Frida Sofía reside.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, comentó a la publicación mexicana.

Foto: Captura de pantalla Telemundo / Televisa

Enrique Guzmán dijo que iniciaron este proceso para limpiar su imagen: “Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”.

El ánimo del cantante sí se vio mermado desde que su nieta lo acusó de abuso sexual la semana pasada, cuando en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, sostuvo que fue tocada indebidamente desde los cinco años por su abuelo.

“Mal, todo esto me tiene muy mal... ¡Estoy que me lleva la chingad*! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco”, concluyó el rockero.

Pero Frida Sofía no se quedará callada, ya que su padre Pablo Moctezuma también analiza emprender un proceso legal. El diputado Sergio Mayer fue buscado por el empresario para conocer más de las leyes mexicanas y en las que podrían ampararse llegado el momento.

“Supe que Pablo tenía una duda con el tema de prescripciones y yo le mandé lo que nosotros aprobamos en Cámara de Diputados, esa iniciativa en la que se amplía el término de prescripción en temas de abusos a menores de edad... ya está ampliado el plazo y entonces las víctimas tienen todo el derecho de ir hacer la denuncia porque no preescribe”, dijo sobre el escándalo en la familia Guzmán Pinal.

Foto: Twitter

“Ya ellos decidirán si sí, si no, si hacen la denuncia, yo no me puedo meter y tampoco decirles a quién le creo o no, porque eso me parece delicadísimo”, aseguró.

Aunque Alejandra Guzmán ha mostrado su apoyo incondicional hacia Enrique Guzmán, la revista TV Notas señaló en su edición de esta martes que sí está afectada e incluso reaccionó de forma agresiva tras la situación.

“A pesar de que Alejandra trató de tranquilizarse, en cuanto vio a su papá, cegada por el coraje y la furia, le empezó a reclamar y se le fue encima, lo jaloneó de la camisa, casi se lo madr*; incluso, ella misma comenzó a pegarse en la cabeza, hasta que Luis Enrique la detuvo, si no, yo no sé en qué hubiera acabado todo”, reveló una fuente cercana a la familia de cantantes.

De acuerdo con esta misma persona, Alejandra pensaba respaldar a Frida Sofía en el caso contra Enrique Guzmán, pero finalmente cerró filas con su padre porque fue manipulada por su hermano para parecer una familia unida en este nuevo escándalo.

