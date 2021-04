De Miss Ecuador a “Enamorándonos USA”: quién es Valeria Gutiérrez, la joven con que fue visto Danilo Carrera, ex de Michelle Renaud

Foto: @valeriagutti / Instagram. @danilocarrerah / Instagram.

El 2021 inició con una triste noticia para los fans de Danilo Carrera y Michelle Renaud, luego de que la famosa pareja diera por teminada su relación.

Y aunque en aquel entonces aseguraron que terminaron muy bien, su ruptura tuvo de por medio una diferencia de intereses ya que Michelle quiere convertirse en madre por segunda ocasión, mientras Danilo tiene otros planes.

Ahora, mientras Michelle Renaud ha confesado estar viviendo su duelo, al actor se le vio con una modelo ecuatoriana, quien según los rumores, podría ser su nueva pareja.

Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado, aún así en días pasados fue visto en Miami, Florida, junto a Valeria Gutierrez.

@valeriagutti / Instagram

Por su parte, tras ser visto junto a la guapa modelo, con quien comparte nacionalidad, Danilo explicó que es la hermana de unos amigos.

Pero novia o no, ya ha despertado un gran interés en los fans del actor, es por ello que te compartimos algunos de los datos para saber quién es la mujer con la que fue captado Danilo Carrera.

Además de modelo, Valeria Gutiérrez resalta por su belleza que la llevó a convertirse en uno de los rostros más conocidos de su país tras coronarse como Miss Ecuador, además de haber participado en otros certámenes de belleza.

Sin embargo, destacan otros de sus talentos y en una de las entrevistas más recientes que Gutti, como también se le conoce, dio a Expreso se está desarrollando en otras áreas profesionales.

@valeriagutti / Instagram

Ya que actualmente está estudiando Comunicación Social y Televisión, aunque otra de sus pasiones es el periodismo. De éste último acaba de terminar un curso en Londres.

Además de todo lo anterior, Valeria Gutti ahora es parte de Univisión, en donde participó en el programa Enamorandonos USA.

Logro del que aseguró “Aprendí a desenvolverme, a confiar en mí misma y me enseñó la responsabilidad de lo que implica salir en TV”.

Claro que su interés por la moda no se podía quedar atrás y al vivir en Estados Unidos, en Los Angeles y Miami, dijo al mismo medio: “me ha enseñado a crear looks diferentes”.

A pesar de que su lugar de residencia es el país del norte, según su última publicación de Instagram la modelo se encuentra de vacaciones en México, en donde está disfrutando del paraíso en Tulum.

@valeriagutti / Instagram

En cuanto a Danilo Carrera, sabemos que se encuentra promocionando su libro Cuando nadie me ve que pronto estará en las librerías.

Mientras que su ex, Michelle Renaud, está viviendo su etapa de duelo tras terminar con su cooprotagonista en Quererlo todo.

Y es que la semana pasada la actriz concedió una entrevista a la revista TVyNovelas en la que aseguró: “Estoy viviendo mi duelo, me permito estar triste cuando lo siento”.

Claro que resaltó lo mucho que agradece a Danilo Carrera por “el tiempo compartido y las vivencias que nos unieron, no hay nada más que gratitud”.

Pues este mes se cumplen tres meses de hacer pública su ruptura con el actor, fin que también rompió el corazón a los fans de los protagonistas de Quererlo todo.

Danilo Carrera y Michelle Renaud aclararon que seguirán siendo amigos (IG: danilocarrerah)

Ya que la pareja de la pantalla trajo a la vida real su romance con una relación de un año y medio; sin embargo, los fieles espectadores no estuvieron nada contentos con la ruptura y amenazaron al actor.

Según las declaraciones de Danilo Carrera a Suelta la sopa la reacción del público estuvo llena de amenazas: “Casi casi que, amenazándome, diciéndome que ‘si no vuelves me suicido’, o sea, no, y recibo muchísimos”.

Las razones de su separación con Michelle Renaud fueron por tener deferentes intereses, ya que la expareja no se encontraba “en los mismos tiempos de vida”.

Entre los detalles, compartidos por Instagram, se encuentra el formalizar una familia: “Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos y él también, pero no ahorita”, dijo la actriz.

Y aunque Michelle ya es madre del pequeño Marcelo, de tres años, espera poder darle un hermano, por lo que “si tengo otro hijo quiero que no se lleven tanto... y si me espero tanto Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación”, explicó.

