Las terribles amenazas que Danilo Carrera ha recibido por terminar con Michelle Renaud

El pasado 25 de enero, Michelle Renaud y Danilo Carrera compartieron el fin de su romance luego de poco más de un año y medio de sostener una relación. Los actores de la telenovela Quererlo todo publicaron una misma imagen donde aparecen juntos y el mismo mensaje en sus respectivas cuentas para dar a conocer a sus seguidores dicha noticia.

Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación

“Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que sólo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en Quererlo todo”, añadió el texto que confirmó algunas versiones que venían circulando desde hace algunas semanas respecto de su relación.

Danilo Carrera aseguró que la relación con Michelle tras la ruptura sigue siendo amorosa (Foto: Instagram)

Tras el sorpresivo anuncio para sus seguidores, tanto la actriz mexicana como el ecuatoriano ahondaron en sus razones días más tarde, asegurando que no se encontraban “en los mismos tiempos de vida”, pues parte del proyecto de Michelle era convertirse en mamá en un futuro no muy lejano, mientras que Danilo aún no lo había considerado.

Fue el 1 de febrero que Danilo y Michelle compartieron con sus seguidores las razones detrás de su separación en un extenso video que compartieron vía Instagram y hablaron de la relación que planeaban tener ahora que su romance terminó.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en aquel clip en el que se le vio con lágrimas en los ojos de vez en cuando.

Danilo Carrera y Michelle Renaud aclararon que seguirán siendo amigos , hecho que fue aplaudido por Aislinn Derbez, quien destacó que sí puede haber una ruptura cordial, como la que ella tuvo con Mauricio Ochmann (IG: danilocarrerah)

“Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele, me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, añadió Carrera.

“El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si tengo otro hijo quiero que no se lleven tanto... y si me espero tanto Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación y algo que es muy importante en mi vida son mis hermanos”, concluyó Michelle.

Ahora, el histrión reveló que ha recibido mensajes alarmantes por parte de los fans de Michelle, pues aseguró que incluso le han hecho llegar amenazas para que regrese con ella en plan de novios. De acuerdo con Carrera algunos fans incluso señalan que se van a suicidar si no retoma su relación amorosa con la protagonista de la telenovela Quererlo todo.

Con un extenso video, Michelle Renaud y Danilo Carrera contaron la verdad detrás de su ruptura (Video: Instagram)

En entrevista para el programa Suelta la sopa, el ecuatoriano destacó que los fanáticos de la telenovela no han podido superar la ruptura con Michelle Renaud por lo que los llenan de mensajes para que regresen y conformen de nueva cuenta una pareja “en la vida real”.

“Yo creo que todo mundo tiene esa fe, esa ilusión cuando hay amor. Michelle es una mujer increíble, es hermosa, generosa, inteligente, guapa, madura, los entiendo”, destacó el actor quien destacó la notable cantidad de mensajes que recibe en el mismo sentido. “Casi casi que, amenazándome, diciéndome ‘si no vuelves me suicido’, o sea, no, y recibo muchísimos”, finalizó.





