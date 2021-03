Entre fotos en bikini y un encuentro con su ex: la vida de Michelle Renaud tras la ruptura con Danilo Carrera

La actriz y su ex novio Danilo Carrera terminaron su relación "en los mejores términos" (Foto: Instagram @michellerenaud)

A dos meses de haber dado a conocer su ruptura sentimental con Danilo Carrera, con quien participa en la telenovela que actualmente se encuentra al aire, Quererlo todo, Michelle Renaud combina su trabajo en los foros de Televisa con un nuevo comienzo en su vida personal.

La actriz de 32 años de edad decidió hacer una separación cordial y “en los mejores términos” con el actor ecuatoriano con quien se mantuvo unida en una relación sentimental por poco más de un año y medio.

La sorpresiva noticia de su ruptura llamó la atención de su público, pues la pareja se veía feliz, además de que su participación en la telenovela que se transmite en horario vespertino por Televisa, los presentó como “la pareja del momento”, por lo que muchos de sus seguidores se quedaron con “la ilusión” de un amor que trasciende las pantallas.

Michelle Renaud y Danilo Carrera contaron la verdad detrás de su ruptura (Video: Instagram)

Si embargo, la famosa ya ha comenzado a mostrar aspectos de su vida distintos a los que dejaba ver el tiempo que estuvo emparejada con el actor, por ejemplo, hace unos días se reunió con su ex esposo para celebrar el cumpleaños del hijo que procrearon en común.

Tras una relación de casi siete años -cinco de noviazgo y dos más en matrimonio-, Renaud se divorció del empresario Josué Alvarado en 2018, y pese a la separación, ambos han demostrado sostener una excelente relación, por lo que conviven en los mejores términos en beneficio de su hijo Marcelo.

Fue el pasado 12 de marzo cuando Michelle se reencontró con su ex esposo para celebrar el cumpleaños número cuatro del pequeño, y compartió el momento con una instantánea en donde aparecen los tres frente a un pastel adornado en fondant con el puño de Hulk.

Junto a su ex esposo celebró el cumpleaños de su bebé (Foto: Instagram @michellerenaud)

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, ¡no puedo creer que ya son cuatro años de puro amor y aprendizaje! Marcelo, me has cambiado la vida de una manera increíble, lo que me enseñas a diario es invaluable, te felicito, amor mío” fueron las emotivas palabras que escribió la actriz al pie de su foto.

Fue en 2018 cuando la histrionisa confirmó su divorcio de Alvarado, casi un año después del nacimiento del pequeño. En su momento, Renaud aseguró que su separación se había dado en los mejores términos, y señaló en la revista ¡Hola! que amaba profundamente al padre de su hijo. “Josué es el amor de mi vida, lo amo y me derrito desde el día que empecé a andar con él, pero en esta vida debes buscar tu felicidad”, declaración que causó sensación por la aparente contradicción.

Parece que una constante en la actriz es el hecho de finalizar una relación amorosa en términos cordiales (Foto: Instagram @michellerenaud)

En su momento, la relación fue atribuida a un tercero, sin embargo Michelle lo negó categórica: “No hay que creer todas las mentiras que se publican para vender. Una separación no tiene que ser por un tercero, una separación siempre es cosa de dos”, reveló.

Además del cumpleaños de su hijo, la actriz ha disfrutado últimamente la vida con muy poca ropa, y es que se ha ganado la atención de sus seguidores con reveladora indumentaria donde destaca sus atributos físicos. Con un sensual traje de baño completo, la actriz mostró su figura en la silueta textil con la que mostró sus glúteos.

La actriz se encuentra en una playa sin especificar a donde acudió a la boda de una amiga (Foto: Instagram @michellerenaud)

La actriz compartió esta fotografía con un mensaje muy fuerte, en el que algunos insinuaron que probablemente iba con dedicatoria para Danilo Carrera y es que Michelle destacó lo difícil que es perder a un ser amado: “Lo más difícil de perder a la persona que amas es perder a la persona que amas. Sin embargo estoy convencida que el amor propio y sobre todo la gratitud DE TODO, hacen toda la diferencia” escribió la actriz para horas después eliminar la foto, que ya no está disponible en su feed.

