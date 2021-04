José Ron terminó en el hospital por una picadura de alacrán

Foto: Instagram/@joseron3

En la noche del pasado domingo, el actor de telenovelas José Ron reportó estar hospitalizado tras haber sufrido una picadura de alacrán. Desde el nosocomio ubicado en el Estado de México, el histrión informó que se encuentra estable y sin mayores complicaciones para regresar a trabajar.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el actor de La Desalmada compartió una fotografía del artrópodo: “Les cuento que me picó este güey”, narró José desde sus historias en la red social. Posteriormente publicó un video desde el hospital.

“Gracias a Dios todo muy bien y sin complicaciones”, escribió el actor sobre una fotografía en la que se le ve postrado en una cama hospitalaria y con un camisón propio de aquel lugar. “Primera vez que me pica uno y neta no se siente nada chido. A descansar que mañana toca chambear”, concluyó.

El accidente ocurrió luego de que el mexicano disfrutara un agradable día de descanso en la pileta junto a su mascota “Skiro”, en Valle de Bravo, Estado de México. De aquel descanso, el actor compartió algunas fotografías en lo que describió como un “fin de semana de cargar pila”.

Por otra parte, a finales de marzo de este año, el actor causó revuelo cuando compartió las primeras fotos de Livia Brito, en su regreso a Televisa como parte del elenco de la telenovela La desalmada.

El regreso de Livia Brito después del escándalo con un fotógrafo

La telenovela, producida por José Alberto Castro, es el regreso a la pantalla de Brito después del tiempo que tuvo que apartarse debido al altercado que tuvo con el fotógrafo Ernesto Zepeda, a quien supuestamente agredió junto a su novio mientras disfrutaban su estancia en la Riviera Maya.

El escándalo -en el que se asegura que la actriz robó la cámara del profesional y se expresó de forma despectiva de los mexicanos- afectó a Brito, quien perdió el trabajo en dos telenovelas: la de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, y la de Carmen Armendáriz, Te acuerdas de mí, donde finalmente fue reemplazada por Fátima Molina.

El papel de Brito es el de Fernanda Linares, quien está buscando vengarse por el asesinato de su esposo en su noche de bodas mientras que Ron será Rafael Toscano, quien se enamora de la joven que también fue violada en el trágico hecho. Tanto Livia como Ron han usado sus redes sociales para compartir los primeros momentos y el detrás de cámaras de las locaciones.

“Checando escenas con los directores”, fue el texto que publicó la cubana en una de sus historias en Instagram, quien también se encargó de replicar un video tomado por Ron. El actor también mostró el trabajo junto con sus compañeras Marlene Favela y Kimberly Dos Ramos, por lo que no dudó en incluirlas en sus selfies.

Ante el cuestionamiento sobre elegir a Brito, el productor José Alberto “El güero” Castro aseguró que no le gusta basarse en los escándalos de la vida privada de los actores o actrices sino en quién aporta a lo que busca el guión.

“Hicimos diferentes castings, diferentes pruebas, y lo que nos gustó de ella es parte de su carácter, parte de su físico, y tomamos la decisión de trabajar con ella. La realidad es que no conozco, no estoy al tanto de eso, trabajo con un actor y la parte de sus vidas personales no me compete, siempre me trato de alejar de toda la parte de chismes, no es a lo que me dedico sino que me dedico a la parte de producción”, expresó ante los medios de comunicación en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

