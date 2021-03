Chivas vs América: qué apostaron el Burro Van Rankin y José Ron

Video: @burrovan /Twitter

El ambiente previo al clásico nacional entre Chivas Rayadas de Guadalajara y las Aguilas del América se sigue calentando, y como es tradición, figuras del deporte y el entretenimiento en México ya están haciendo sus apuestas, como fue el caso de Jorge “El Burro” Van Rankin y José Ron.

El presentador de Televisa y el actor, uno de los rostros más conocidos de la empresa, hicieron una apuesta frente a sus seguidores.

Y es que accedieron a aparecer en un video que Van Rankin publicó en su cuenta de Twitter.

En dicho clip, de poco más de dos minutos, quien fuera uno de los titulares del programa Hoy desafió a Ron por la defensa de su equipo.

“El Burro” es conocido por su afición al América, mientras que Ron reveló ser seguidor apasionado de las Chivas desde que era niño.

Cada uno con la playera de su equipo puesta se mostró seguro del resultado.

Y aunque era un hecho que estaban por apostar algo, el qué aún es un misterio.

“Vamos a hacer una cosa”, dijo Van Rankin. “Si el América pierde yo voy a ir a Verde Valle (complejo deportivo de las Chivas) a hacer lo que quiera la directiva, los jugadores, lo que quieran que haga. Todavía no sabemos qué es. No quiero decir nada hasta no tener el permiso de la directiva de Chivas”.

Entonces José Ron entendió que a él le tocaría hacer lo mismo, lo cual fue confirmado por Van Rankin.

“Tú vas a ir a Coapa, tú vas a hacer lo que diga la directiva, no sé todavía, eso lo vamos a dejar en suspenso”.

“¿Te la juegas?”, preguntó Van Rankin a Ron, quien sin dudarlo respondió “le entro” y besó el escudo de su playera.

Fue así como el presentador y el actor cerraron su apuesta y acordaron en presentarse la próxima semana en el programa Hoy para anunciar de qué va el desafío.

En el ámbito deportivo también se están cocinando ya algunas apuestas, como la que lanzó David Faitelson a los dueños de América y Chivas, Emilio Azcárraga y Amaury Vergara, en la que incluso involucró al propio Burro Van Rankin -con quien enfrentó una polémica hace algunas semanas- y a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

“Mi querido @burrovan Dame otra oportunidad de reivindicarme y corregir mi “maltratada” imagen. Voy Chivas, pero dejemos de apostar tonterías como caballeras, casas, etc…Vamos a ayudar a quienes más lo necesiten. Veinte mil pesos donados para una institución de niños con cáncer”, le escribió este viernes Faitelson al presentador de Televisa, vía Twitter.

Hasta ahora Faitelson no ha recibido respuesta alguna de Van Rankin, pero sí ha generado gran revuelo en la red social, donde en cientos de mensajes se han manifestado sus seguidores.

David Faitelson (Foto: Instagram@davidfaitelson_espn)

Sin embargo, ninguna rivalidad fue tan famosa en el mundo del entretenimiento como la de Sergio Corona y Manuel “El Loco” Valdés, pues cada año hacían apuestas que generaban gran expectación.

“El Loco” era aficionado del América, mientras que Corona es conocido por su pasión por las Chivas.

La muerte de Valdés, ocurrida el 28 de agosto de 2020, puso fin a aquella famosa rivalidad.

El partido América contra Guadalajara se realizará a las 20:00 horas el domingo 14 de marzo. La transmisión correrá a cargo de Televisa por el canal 2, por TV Azteca en el canal 7 y por la señal de Izzi.

