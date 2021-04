Survivor México 2021: quién es Bella de la Vega y por qué no buscó el collar de inmunidad

Ella es Bella de la Vega, participante del reality de supervivencia (Foto: captura de pantalla Instagram/@actrizbelladelavega)

Esta actriz de 40 años participó en algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe y se unió a Survivor México a dos meses del fallecimiento de su esposo José Ángel García; ella considera su participación en el programa de supervivencia como una manera de reencontrarse consigo misma.

“Yo vine a vivir una experiencia bonita, no a la tortura ni a la inquisición” explicó en la segunda emisión del reality cuando Bárbara Falconi la señaló por no colaborar con las tareas de la tribu, ambas pertenecen al equipo verde llamado Halcones.

En la emisión del 9 de abril Bella de la Vega aseguró no estar en condiciones de participar en una de las pruebas más importantes, por lo que minutos antes del turno de Halcones, el médico del reality le revisó los signos vitales; aunque sus resultados no indicaron alguna complicación grave, ella decidió no realizar el reto que pondría a prueba su adaptabilidad.

“Me ha pasado como un golpe de calor en otras ocasiones”, señaló Bella.

Así lucen los collares de inmunidad (Foto: captura de pantalla de Instagram/@survivormx)

Lo que estaba en juego durante dicha prueba eran los Collares de inmunidad, estos accesorios los ganaron Aranza de Jaguares y Bárbara de Halcones, lo que significa que no regresarán a casa tras el primer domingo de eliminatorias.

El desafío en el que Bella no participó se desarrolló en una alberca con una reja metálica que podía subir y bajar, el reto consistió en que los integrantes de cada tribu se sostuvieran de dicha estructura estando dentro de la piscina.

Cada cierto tiempo Carlos el ‘Warrior’, conductor de este programa, daba la indicación de que la reja bajara, conforme esta iba descendiendo los miembros de las tribus se veían obligados a estar más sumergidos en el líquido y hacia el final sólo disponían de un centímetro e incluso menos para respirar.

Tanto los compañeros de la actriz como el conductor le dieron “el beneficio de la duda” ante su malestar, pues el visto bueno del médico les hizo sospechar que Bella mintió respecto a su salud. En el refugio ella aseguró mantenerse todavía mareada y con problemas de visión.

Así luce el banderín de la tribu Halcones (Foto: Instagram/@survivormexico)

La polémica dentro de la tribu Halcones no ha afectado al equipo como ocurrió en el caso de Jaguares, grupo en el que está Gabo Cuevas, el controvertido integrante que se convirtió en el primer sentenciado a la eliminación y quien llamó “una inventada” a Bella de la Vega semanas antes de que comenzara la filmación de Survivor.

El reportero de espectáculos habría cuestionado en su programa de radio la verdadera edad de Bella de la Vega, ante esto la actriz llamó a Flor Rubio, titular de la titular del programa Fórmula Espectacular, quien expresó:

“Yo estoy preocupada porque Gabriel todavía no entra a Survivor y ya está generando mucha controversia. Me llamó Bella de la Vega (...) un poco consternada por los comentarios que ella considera fuera de tono, en su contra, por parte de Gabriel”.

Flor Rubio se disculpó ante la actriz y solicitó a Gabo hacer lo mismo, sin embargo su contestación fue la siguiente: “Más sentida estará cuando entre al reality y le diga sus verdades ¿Saben a mi qué me pasa? Que soy muy enemigo de la gente inventada y Bella de la Vega es una inventada, punto, inventada.”

Esta actriz es vegana y lo considera una ventaja dentro del reto (Foto: captura de pantalla de Instagram @survivormexico)

Para el primer reto del programa Bella de la Vega fue seleccionada como la más débil de la tribu Halcones, sus compañeros consideraron que la constitución física que tiene podría jugar en su contra, además la actriz se admitió vulnerable en lo emocional ante la reciente pérdida de su esposo, José Ángel García. No obstante, las mujeres del equipo Halcones unieron fuerzas durante la competencia y vencieron la primer contienda.

En diversas ocasiones Bárbara Falconi ha señalado a Bella de la Vega por no cooperar en las actividades cotidianas de supervivencia y aún así tomar sus porciones de comida, la respuesta de la actriz ante esto fue la siguiente:

“Ese es su punto de vista, yo fui a tratar de buscar erizos que nunca encontramos, en la mañana estuve haciendo una cama de arena que también necesitábamos, pero si he hecho cosas que no ve, es mandoncita”

A pesar de esto el equipo donde está Bella salió victorioso en el desafío de inmunidad grupal, por lo que no tuvieron que sentenciar a uno de los suyos para la eliminatoria.

