Exatlón México: cuándo y dónde volver a ver la segunda temporada

Ellos son los ganadores de la más reciente edición de Exatlón México (Foto: Twitter@ExatlonMx)

La segunda temporada de Exatlón México finalizó el pasado domingo 4 de abril, sin embargo la cuenta oficial de este programa anunció la retransmisión de los capítulos, las personas que deseen revivir los momentos de este reto deportivo podrán sintonizar la señal de Azteca Uno a la 1 de la tarde.

“¡A partir del lunes 12 de abril a la 1 p.m. podrás ver la retransmisión de la SEGUNDA TEMPORADA del Exatlón desde nuestras plataformas digitales!”, escribió en un tuit la cuenta verificada de este reality deportivo.

Las personas interesadas en este programa podrán ver Azteca Uno en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Star TV y Megacable; sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición. La retransmisión también podrá disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca.

Así fue anunciada la retransmisión de este programa (Foto: captura de pantalla de Twitter/@ExatlonMx)

Entre las respuestas a dicho tuit los seguidores de la competencia no demostraron estar muy entusiasmados con dicho anuncio pues preferirían que la temporada retransmitida fuera la primera.

Algunos de los mensajes que escribieron son “Pongan la primera mejor ¿o le temen al éxito?”, ”Soy fan del Exatlón, pero La temporada 2 es la que menos me ha gustado”, “La que menos me gustó fue la segunda temporada, mejor la primera” y “La primera temporada les daria más RATING , no va ir ni a la mitad cuando la van a sacar del aire”.

Esta edición de Exatlón México estuvo protagonizada por atletas divididos en dos equipos, los Titanes representados por el color rojo y los Héroes con color azul.

Mati Álvarez es la atleta que ganó en la rama femenil (Foto: Twitter / @matiarchive)

Este programa le regaló a los espectadores una serie de enfrentamientos entre los más grandes talentos deportivos de todas las emisiones de la contienda. El reto final consistió en recorrer un circuito lleno de obstáculos, al final del camino los atletas tenían que derribar cinco tótems y posteriormente encestar una pelota.

Los atletas que se coronaron como campeones fueron ‘Pato Araujo’ y Mati Álvarez. El primero es reconocido por su carrera en el fútbol, pues se convirtió en un pilar de las Chivas y de la Selección Mexicana por varios años; Mati Álvarez es la atleta más joven en participar en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, pues tenía 15 años y tiene récords en Salto de Longitud así como en relevo 4x100.

Después de la batalla final entre los Titanes y los Héroes, los ganadores recibieron un millón de pesos por ganar la última contienda además de los premios acumulados durante la competencia.

Esta es la fotografía publicada por algunas de las ex concursantes (Foto: Instagram / @dorisdelmoralrosique)

Tras la final de Exatlón los participantes del reality deportivo aún siguen dando de qué hablar. Tal es el caso de algunas competidoras, quienes compartieron una fotografía de sus más recientes vacaciones, pero con un atuendo muy particular.

Se trata de Doris del Moral, Casandra Ascencio, Valery Carranza y Evelyn Guijarro, quienes fueron las protagonistas de una publicación en Instagram que al momento cuenta con más de 100 mil ‘Me Gusta’ dentro de esta red social. Las ex contendientes del programa de TV Azteca se mostraron con un “traje de Eva”, el cual consistió en usar sólo hojas de alguna planta para cubrir su cuerpo.

“Como Adán y Eva, tengamo’ nuestro pecado. Como do’ ladrone’, un secreto bien guardado, Un camino y un destino asegurado, Donde esto’ fugitivo’ se han amado”, escribió Doris del Moral en la red social, acompañado de algunos hashtag como “girl power”. Ex compañeros de las cuatro atletas realizaron comentarios positivos ante la publicación, tal fue el caso de Ernesto Cazares, Marysol Cortés, Carolina Mendoza y Cecilia Álvarez.

