Entre el desapego y el recuerdo de un viejo amor: Chiquis Rivera presumió el tatuaje con la frase que le cambió la vida

La cantante y empresaria se tatuó una expresión que le enseñó Ángel del Villar, con quien sostuvo un intenso romance (Foto: EFE/ Chiquis Rivera)

Chiquis Rivera presumió su más reciente tatuaje, el cual podría hacer una clara referencia a su ex pareja Ángel del Villar, director ejecutivo de la disquera DEL Records.

A través de historias de Instagram, la hija de Jenni Rivera compartió que se tatuó en la parte externa del antebrazo la frase “Con Dios todo, sin él nada”.

En una entrevista en el 2018 para el podcast Puro Pa’DELante, cuyo creador es el mismo Ángel del Villar, Chiquis Rivera confesó que quien enseñó ese mantra que se volvió su brújula de vida fue su ex pareja.

“Esta frase, yo creo que entre todo que ha pasado en mi vida, algo que tengo muy presente, que me ayuda todos los días”, dijo a la mediadora de la conversación, la productora Rubi Molina.

En cuanto Del Villar escuchó esa declaración, le preguntó a su ex novia “¿Quién te enseñó esa frase?”.

Sin dudarlo, la intérprete de Paloma blanca, se apresuró a responderle: “Tú, tú me la enseñaste. Ahorita me acabo de acordar. Siempre lo digo en mis presentaciones, es algo que tengo en las redes sociales, porque eso es lo que realmente me ha ayudado a salir adelante”.

La cantante y el empresario mantuvieron una intensa relación de casi 5 años, que según Rivera fue complicada al principio debido a que su madre no estaba de acuerdo con que estuviera con un hombre con hijos.

En esa misma entrevista, Chiquis reveló que sucedió una fuerte ruptura en 2016 debido a que ella empezó a crecer laboralmente, pero Del Villar esperaba una mujer de casa.

En la emisión completa, ambas celebridades revelaron detalles muy íntimos de su relación, que aunque sí tuvo intenciones de llegar al altar, los caminos de ambos se separaron, dando lugar a una relación de amistad que a veces deja entrever guiños de coqueteo.

Chiquis ha dicho hasta el cansancio que es Ángel del Villar el amor de su vida, y que a pesar de los disgustos que pasó con él, está muy agradecida por haberla acompañado en sus momentos más difíciles.

En 2019, la compositora de Esta no soy yo contrajo matrimonio con el exvocalista de La Original Banda El Limón Lorenzo Méndez, pero a finales del 2020 comenzaron su proceso de divorcio.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera se casaron el 2019. (IG: lorenzomendez7)

Lorenzo y Chiquis se han visto envueltos en una gran polémica porque su separación se dio bajo circunstancias muy misteriosas, lo que desató una serie de rumores sobre supuestas infidelidades, lo que Lorenzo negó.

A través de su Instagram, Chiquis aclaró todas las suposiciones de las que era blanco:

“Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”, dijo cansada de responder cuestionamientos.

A pesar de todas las especulaciones, ambos han afirmado estar bien y mantener una relación de cariño, aún con el espacio que decidieron darse.

La rifa se llevará a cabo en un mes (Foto: @chiquis/Instagram)

Pero no por ello Chiquis ha dejado de estar al centro de los reflectores, pues por su lado sigue dando mucho de que hablar.

Hace apenas unos días, la empresaria anunció a través de sus redes sociales que daría su lujosa camioneta GWagon de la marca de autos Mercedez Benz a través de una rifa.

Después de haber invertido en la comodidad del carro, la compositora dejó en claro que era momento de desapegarse de uno de sus artículos más valorados.

“Me da alegría porque ustedes van a poder tener algo que a estado conmigo tantos años y que quiero tanto y si quieren, hasta les firmo aquí”, dijo en el video que compartió.

Los resultados de la rifa se darán a conocer en un mes y la artista aseguró que si la persona ganadora es de California, ella podría llevarla personalmente.

SEGUIR LEYENDO: