Lorenzo Méndez agredió físicamente a Chiquis Rivera, aseguró el hermano de la cantante

Han pasado varios meses desde la separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez y aún son un misterio los motivos de por qué ambos artistas decidieron poner fin a su relación. Sin embargo, Johnny Rivera, hermano de la cantante, realizó declaraciones contundentes en contra del ex vocalista de La Original Banda El Limón.

Las acusaciones tuvieron lugar en el aeropuerto de Los Ángeles, donde un reportero del programa Suelta la Sopa preguntó a Johnny si vio a Lorenzo Méndez agredir físicamente a Chiquis Rivera, y la respuesta fue contundente.

A pesar de que en el video se puede apreciar que Johnny Rivera tiene prisa por subirse a su camioneta, contestó “sí” en dos ocasiones a la pregunta del reportero; después se le preguntó si él pudo defender a su hermana de estas agresiones, a lo que decidió no responder. Hasta el momento, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no se han pronunciado al respecto.

Tras la separación entre ambos artistas, Johnny ha realizado en sus redes sociales lo que parecen ser indirectas contra Lorenzo Méndez; publicó un tuit en el cual afirmaba “oraciones por aquellos que luchan contra la adicción contra la cocaína”, mensaje que pudo estar dirigido a Méndez debido a que ha declarado que tuvo problemas de adicciones. Johnny eliminó la publicación horas después de haberla realizado

Este tipo de supuestas indirectas también ocurrieron antes de que los artistas anunciaran su separación; el día del padre de 2020, Johnny felicitó a Ángel Villar, ex pareja de Chiquis Rivera, y no le dedicó ninguna palabra a Lorenzo cuando su hermana aún andaba con él.

“Feliz día de los padres. Por tomarte el tiempo y darle tu energía y amor para ayudarme a crecer cuando sentía que no tenía a nadie más que viera por mí”, publicó el joven de 20 años para felicitar a Ángel Villar.

LA EXTRAÑA SEPARACIÓN

La relación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ha causado mucha polémica y de qué hablar debido a su mediática separación. Desde entonces, se han generado múltiples rumores sobre la relación entre ambos cantantes y una petición de divorcio por parte de la hija mayor de Jenni Rivera.

Uno de los hechos que confundió a los seguidores de ambos fue la publicación de una fotografía por parte de Lorenzo Méndez, donde se muestra feliz a lado de la cantante de “Jolene”; poco tiempo después, el cantante eliminó la publicación sin dar explicaciones al respecto.

En la fotografía se podía apreciar a los dos artistas dentro de un vehículo motorizado para nieve. A pesar de que los dos artistas portan grandes abrigos, cascos y guantes, se les puede apreciar en una pose que denota felicidad de su parte.

Posterior al posteo de esta imagen, el ex integrante de La Original Banda El Limón publicó lo que se puede interpretar como una posible indirecta contra su ex pareja: “Si me engañas una vez, la culpa es tuya... Si me engañas dos veces, la culpa es mía”.

Al respecto, la intérprete de temas como “Completamente” y “Vas a volver” respondió “Me engañaste una, dos, incluso tres veces... pero no dejaré que me engañes de nuevo”.

A ambos se les ha visto juntos de forma pública en distintas ocasiones, a pesar de que tienen una demanda de divorcio en la Corte de Los Ángeles, California. Janney Marín, el nombre real de la hija de Jenny Rivera, declaró en una entrevista para la revista People: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio Tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”:

