“El abusador es él”: el mensaje de apoyo a Frida Sofía de Beatriz Pasquel, su madrastra

Beatriz Pasquel y Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía (Foto: captura de pantalla de Twitter/@beatrizpasquel)

Luego de que Frida Sofía asegurara que fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo, algunas de las personas relacionadas con la familia que formaron Silvia Pinal y Enrique Guzmán comenzaron a pronunciarse al respecto ya sea como invitados en programas de espectáculos o en sus cuentas de redes sociales.

En la tarde del 9 de abril Beatriz Pasquel, madrastra de Frida Sofía, publicó una historia temporal en Instagram con un mensaje dirigido a la joven. En dicho mensaje mostró su apoyo y explicó que comprendía porque la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma rechazaba convivir con Enrique Guzmán.

“Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tu papá, tus hermanos, y toda la familia estamos contigo ¡siempre!” escribió como parte de dicho texto.

Este fue el mensaje de dirigió Beatriz Pasquel a su hijastra (Foto: captura de pantalla de historia de Instagram/@beatrizpasquel)

En su mensaje la actual pareja de Pablo Moctezuma incluso ofreció una disculpa por no haber sabido interpretar las señales de Frida Sofía, así como muchos seguidores de este caso, la empresaria utilizó la etiqueta #fridayositecreo.

“Dicen que en retrospectiva nuestra visión es 20/20. Y ahora, en retrospectiva de tu niñez, entiendo perfectamente bien por qué te ponías incómoda al hablar de tu abuelo. Llorabas, te daba miedo, no lo querías ver”, escribió.

En su historia Beatriz Pasquel también hizo eco de los diversos discursos donde se prioriza la integridad de quien señala haber sufrido violencia “El que abusó fue tu abuelo. Quien está mal es la sociedad. Y quien sigue abusando y perpetuando un abuso, un machismo tóxico, es esta misma sociedad (...) La culpa no es tuya. El abusador es él”.

Frida Sofía y Pablo Moctezuma, su padre (Foto: Twitter)

El día de hoy Pablo Moctezuma también dio su posición sobre las declaraciones de su hija, Frida Sofía, quien acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella desde que era niña.

En entrevista para De Primera Mano, el empresario tuvo que ser claro y conciso sobre su hija. Lo primero que hay que resaltar es que la relación entre el ex de Alejandra Guzmán y el icono del rock n’ roll mexicano en los años 60 nunca ha sido la mejor. Estas tensiones ahora han aumentado, por lo que Pablo Moctezuma, como padre, declaró que no duda de Frida Sofía y cree en su palabra “al cien por ciento”.

Por otra parte, Moctezuma confesó que nunca supo de estos supuestos abusos. Él formó parte del público que se enteró a través de la serie de entrevistas que Gustavo Adolfo Infante ha publicado de Frida Sofía. Sin embargo, aunque le caló en lo más profundo saber que su primogénita fue víctima de abuso, expresó que Enrique Guzmán le ha parecido un “tipo desagradable”, que “ha sido un abusivo” desde siempre.

Gerardo Gómez Borbolla en Ventaneando (Foto: Captura de pantalla/Twitter@VentaneandoUno)

Gerardo Gómez Borbolla se sinceró el día de hoy para el programa Ventaneando, pues detalló cómo era su convivencia con la hija de Alejandra Guzmán y afirmó que él si cree en las acusaciones que realizó en contra de su abuelo.

Borbolla mantuvo una relación amorosa con Alejandra Guzmán entre el 2002 y el 2004; por lo que convivió con Frida Sofía cuando ella tendría entre 10 y 11 años.

Cuando fue cuestionado sobre lo que pensaba de dicho caso dijo lo siguiente: “Sí le creo a Frida, nunca vi nada pero sé que Frida es sincera, yo la vi una niña bien sincera siempre, no creo que esté jugando con algo tan importante pero no tengo nada en contra del señor Enrique, no quiero bronca”.

