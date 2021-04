“La verdad siempre sale a la luz”: Elisa Vicedo reaccionó a las disculpas de Eduardo Carabajal y aclaró que sigue activa su carpeta por violación

Eduardo Carabajal agredió físicamente a Elisa Vicedo en el 2018. (Foto: @vicedoelisa / Instagram).

La actriz Elisa Vicedo reaccionó al video donde Eduardo Carbajal le pidió disculpas públicas. “El día de hoy demuestro con todo esto que el señor es un golpeador y por el momento ante las autoridades un presunto violador”, escribió Vicedo.

A través de su cuenta personal de Instagram, la mujer de 24 años compartió el video y escribió fuertes palabras para acompañarlo: “El día de hoy demuestro que no mentí y que la verdad siempre sale a la luz, le dejo a Dios todo esto que he cargado por tanto tiempo se lo dejo en sus manos pero hoy se hizo en parte justicia, quizá no la que yo hubiese querido, pero al menos mi nombre queda libre”.

El actor Eduardo Carabajal pidió disculpas públicas a Elisa Vicedo con el objetivo de darle fin al proceso penal, en el que se vio implicado por la violencia sexual y física que ejerció en contra de la joven actriz años atrás.

“Este video tiene como finalidad, precisamente, ofrecer una disculpa pública a Elisa Vicedo Soto, así como por cualquier afectación posterior que se haya generado con motivo y durante el proceso judicial”, relató el actor de Como dice el dicho.

Tras presentarse, el actor retomó el video que salió a la luz durante 2018, en el que se ve cómo agredió en Parque México a Elisa a golpes en presencia de Willy, el padre de la joven actriz.

Eduardo Carabajal ofreció disculpa pública a Elisa Vicedo por violencia física

“Esta disculpa la hago extensiva a los familiares de Elisa Vicedo Soto”, agregó también el hombre, quien al parecer se habría enfrentado también al padre de Elisa.

“Se difundió que agredí físicamente a Elisa Vicedo, ocasionándole una lesión en el rostro que derivó en un proceso legal que hoy queremos dar por terminado al reconocer de mi parte que nada justifica el uso de violencia contra persona alguna y menos cuando es ejercida en contra de una mujer. Ninguna reacción por impulsiva que sea puede usarse para justificar una agresión de ese tipo”, afirmó el protagonista de Mi adorable maldición.

Esta disculpa pública es parte del acuerdo al que llegaron ambas partes en la penúltima audiencia de la denuncia, en la que Eduardo aceptó pedir perdón y pagar una indemnización para los daños que su agresión haya ocasionado.

Según la actriz de Mujeres Silenciosas, en el 2016 fue violada por Eduardo durante un rodaje y después de haber alzado la voz dos años después, Carabajal la golpeó durante un evento en el Parque Hundido en la Ciudad de México.

Eduardo Carabajal golpeó a Elisa porque ella denunció que sufrió abuso sexual por parte de él en 2016. (Foto: @vicedoelisa / IG)

Debido a esta agresión, Vicedo confirmó que necesitó una cirugía macrofacial, además de la reconstrucción de la nariz. La cuenta total de los daños fue de alrededor 1 millón de pesos y un daño psicológico muy fuerte.

La mujer de 24 años confirmó que a partir de esto comenzó el proceso legal por la agresión física, pero también por el abuso sexual que vivió de parte del actor de Un refugio para el amor cuando eran compañeros de trabajo.

Este último proceso legal no avanzó debido a la falta de pruebas, pues según la joven, la denuncia tuvo que haber ocurrido un día después según las leyes mexicanas, situación que es imposible para muchas víctimas de violencia de género.

Ante estos hechos, surgió una nueva denuncia pública en contra de Eduardo quien vivió un violento intento de violación por parte del actor en el año 2008.

A pesar de esta horrible experiencia, Elisa ha logrado encontrar estabilidad y se casó hace un mes en Canadá. (Foto: @vicedoelisa/ Instagram)

“Me subí al carro, empezó a manejar sin hacer ningún giro en una calle de San Pedro de los Pinos, que es bastante oscura. Empezó a golpearme la cara, me agarró del pelo y empezó a azotar mi cabeza contra el carro”, narró Milena en un audio que retomó el programa Ventaneando.

La mujer confesó también que mientras duró la agresión, el actor se bajó el cierre. “Me golpeaba con el codo, me reventó el labio. Tenía una cortada en la oreja, moretones en la frente”, recordó. En un descuido, la mujer pudo escapar.

Ante esta denuncia y el apoyo que recibió de las mujeres que también fueron violentadas, Elisa destapó que hasta ese momento, habían otras ocho denuncias, entre las que figura el de una mujer que fue violada mientras era amenazada con un cuchillo en la garganta.

A pesar de esta fuerte experiencia, Elisa Vicedo ha logrado encontrar paz y estabilidad, pues el pasado 13 de marzo se casó con Manuel Garcés, con quien se encuentra desde hace dos años. Sin embargo, Vicedo aún padece fuertes secuelas del abuso.

