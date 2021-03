“Tiene influencias”: Daniela Berriel teme que Eduardo Ojeda quede libre por caso de violación

(Video: Instagram@danniberriel)

La actriz y conductora, Daniela Berriel, relató en redes sociales que fue víctima de abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda Franco y acusó al también actor Gonzalo Peña de ser cómplice. Lo anterior lo hizo público el 5 de marzo.

Y para el 7 de marzo, la Fiscalía General de Guerrero ejecutó una orden de aprehensión en contra de Eduardo “O” por el delito de violación.

En un video que compartió la tarde del sábado 13 de marzo, la actriz mencionó que era un día crucial en el proceso, ya que el juez “va a dictar si él va a llevar su proceso en libertad o encerrado”.

Añadió: “Hoy, por este medio les digo que tengo miedo, ya que Eduardo tiene influencias y tengo miedo de que lo dejen en libertad. Ya viví un año con miedo, y no quiero vivir más tiempo así. Le pido a las autoridades que hagan su trabajo, yo como víctima hice todo lo que nos piden hacer, hice una denuncia en tiempo y forma. Les pido que hagan justicia, confío en las autoridades y en que van hacer su trabajo. Sé que esto reforzará la confianza de muchas mujeres para hacer una denuncia”.

“Eduardo está detenido y tiene una audiencia de imputación que se va a celebrar el sábado a las 5 de la tarde, ese es el estado actual de la carpeta judicial [...] audiencia en la que el juez tomará la decisión si lo vincula a proceso o si lo deja en libertad”, explicó Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel para el programa Ventaneando.

El legista puntualizó que también se investiga a Gonzalo Peña, y “se recaban datos para determinar su es responsable o no como coautor del hecho”.

Ella hizo público lo que sucedió el 14 de marzo del 2020, cuando acudió a una reunión en Acapulco, invitada por Gonzalo Peña, y fue un hecho en el que en su momento denunció ante las autoridades.

Cuando lo hizo público, precisó que era el último recurso que le quedaba. Ella refirió que acudió a una reunión en Acapulco, Guerrero, por invitación de Gonzalo, con quien estuvo saliendo años atrás.

“Me dijo que iban a ir puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, qué íbamos a estar en la casa”, relató la actriz y conductora. La reunión fue en casa de Eduardo Ojeda y en la que estuvo presente su novia, y la hermana del actor y su novio.

En algún momento de la cena quedaron únicamente sentados en la mesa Gonzalo, Eduardo y la actriz, pero todo se volvió incómodo para ella cuando empezaron a hablar de tríos sexuales.

“Me dijeron que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y cómo al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cual tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, detalló.

Berriel añadió que no habían pasado “ni dos minutos” cuando los dos hombres ya la estaban tocando en la cama. “Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”. La actriz narró que se quedó dormida y se despertó cuando estaba siendo violada por Eduardo.

Tras conocerse el caso, Televisa suspendió de manera temporal Gonzalo Peña. “Hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, misma que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local”, comentó la empresa en un comunicado del 8 de marzo.

Agregó en el en el documento: “Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones de Gonzalo “N” en una de nuestras producciones”.

Posteriormente, Juan Osorio, productor de la telenovela Qué le pasa a mi familia, informó que el actor quedó fuera de la producción y puntualizó que su compromiso con la justicia y con las mujeres que han sido víctimas de violencia.

