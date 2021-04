Acapulco Shore 8: qué integrantes de la casa ya están en conflicto

Acapulco Shore 8 se estrenará el próximo 27 de abril en MTV y ParamountPlus (Foto: MTVLA)

Comenzó la cuenta regresiva antes de que se estrene la nueva temporada de Acapulco Shore. En esta nueva entrega habrá varios cambios, primero por los nuevos integrantes que conformarán una de las casas más polémicas de la televisión, y luego por lo diferente que promete ser la dinámica debido a las condiciones de la pandemia actual.

Por supuesto, lo que nunca puede faltar en esta producción son los pleitos entre estos jóvenes fiesteros. Algunos nuevos podrían surgir mientras que otros tantos ya son jurados desde temporadas anteriores. Con lo anterior, ¿de quién podrían esperarse peleas?

No cabe duda que la salida de Manelyk del programa dejará un enorme vacío cuando de conflictos se trate. Y es que en muchas ocasiones fue protagonista de muchas peleas con varias de sus compañeras de casa: desde Talía en la primera temporada, hasta Dania en la séptima, quizá pueda costar trabajo imaginar que seguirán las peleas.

Karime ahora será la única miembro original del shore (Foto: Cortesía MTV)

Al menos si no se toma en cuenta que todavía están dentro Karime y Nacha, quienes eran comadres del alma con la ahora ex AcaShore. No hay que olvidar que Ignacia Michelson ya tiene un tiempo desde que generó tensiones con otra de las participantes: Fer Moreno.

Este dúo en discordia ha llevado su pleito incluso fuera de las cámaras y las fiestas vistas en el reality show de MTV. Al parecer también han utilizado redes sociales como ring para tener sus roces. Hace tan sólo unos días encendieron a sus fans en Instagram cuando comenzaron a responderse comentarios en una página de fans del programa.

Estos comentarios ocurrieron en una imagen donde se comparaban sus fotos para emocionar a los fans del programa, la publicación fue hecha por el usuario extra_shore. En ella se pudo leer la reacción de Fer, quien hizo referencia a una supuesta operación de nariz de Nacha: “A huev* que se operó la nariz”, escribió la estrella de televisión.

Publicación donde se compartió la captura de los comentarios de Fer y Nacha; actualmente ya no está disponible la imagen en el perfil original (Foto: captura de pantalla de Instagram @vida_shore)

Nacha no se quedó de brazos cruzados y respondió al comentario para más deleite de sus fans en busca de controversia: “Para que lo sepas me puse pómulos, boca y me perfilé la mandibula. Cosa que también te hiciste tú, ¿no?”.

Si bien no se siguieron respondiendo, no es la primera vez que Fer y Nacha se han peleado en las redes. Otro perfil que está al pendiente de las novedades de los participantes dentro y fuera del programa es fuego_shore, que mostró a sus seguidores cómo las dos modelos se han mandando insultos a través de sus historias de Instagram.

En un video pubicado en el perfil ya mencionado, se puede ver a Fer dándole un mensaje a una mujer cuya identidad no reveló. No dudó en ser franca y dijo con tono burlón: “Pero, mi amor, no es de niñas bien tener infecciones vaginales”.

Ignacia Michelson promete ser un foco de polémica para esta nueva temporada (Foto: captura de pantalla de Instagram @lamichelson11)

Aunque no necesariamente iba contra suyo, Nacha no dudó en responderle por medio de otro video publicado en sus historias: “Se me olvida que tener infección urinaria no es de niñas bien”, expresó con sarcasmo. “Pobre estúpida. Se nota que no aprendió nada. Bueno, corazón, te digo: lo que más me dio risa, después de lo que subiste, es que eres una ignorante. La infección urinaria se puede dar en hombres y en mujeres. No tiene nada qué ver por una relación sexual, p*nche vieja estúpida”.

Hablando de la cuenta de vida_shore, también se indicó en su perfil que desde que terminaron las grabaciones Fer y Nacha dejaron de seguirse en Instagram. No se ha confirmado esto del todo, pero también hay otros fuertes rumores de que una de las primeras peleas que ocurrieron al interior de la nueva casa fue protagonizado por la propia Michelson junto con una de las nuevas integrantes: Jacky Ramírez.

Si bien Karime no tiene nada qué ver en esos pleitos, también podría esperarse que pueda defender a su amiga. En especial porque todo parece indicar que se ha llevado mejor con ella durante las grabaciones de esta nueva temporada, misma que hace no mucho finalizó grabaciones.

SEGUIR LEYENDO: