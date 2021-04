“La vamos a tener seguido”: Galilea Montijo sobre un posible regreso de Tania Rincón a “Hoy”

(Foto: @taniarin/Instagram)

Esta mañana, la conductora de televisión Tania Rincón se despidió de los televidentes del matutino de Televisa, Hoy, sin embargo, un comentario de Galilea Montijo levantó sospechas sobre la permanencia de Rincón en la revista.

Durante la transmisión de este viernes, minutos antes de salir del aire, la planilla de conductores se acercó a la cámara y Montijo agradeció a la exconductora de Tv Azteca por haberse incorporado durante toda esta semana para cubrir el lugar de Andrea Legarreta, quien se encuentra disfrutando de una vacaciones familiares en Miami, Florida.

“Quiero agradecer de verdad, de todo corazón a nuestra Tania que estuvo toda la semana, te queremos tanto, te queremos tanto”, exclamó Galilea Montijo, causando una ola de aplausos por parte de los demás conductores y el equipo de producción.

Sin embargo, lo que captó la atención de los televidentes fue el comentario que Montijo emitió después: “Pero, ¿qué cree?, que yo sí le tengo un chisme, y es que la vamos a ver muy seguido por estos lados”.

Ante aquella aseveración, Tania reaccionó con sorpresa y con una sonrisa en el rostro. Aunque sólo pudo gesticular “pérame”, antes de recibir el abrazo de Galilea .

Tania se integró a la planilla de conductores de manera temporal el pasado lunes y, a lo largo de la semana, recibió toda clase de comentarios por parte de los presentadores que insinuaban que querían que Rincón fuera parte del programa de forma permanente.

El ejemplo más claro fue lo que sucedió el pasado jueves, mientras los presentadores jugaban ¿Dónde quedó la bolita?, una dinámica que consiste en encestar una pelota pequeña en una canasta que tienen sujeta en su cabeza para poder preguntarle lo que sea al rival.

Durante aquel juego, la presentadora Galilea Montijo hizo una polémica pregunta a su compañera a Tania. Frente a frente, sentadas en unos sillones y entre risas que se escuchaban de fondo, la también jalisciense le preguntó: “¿Te gusta trabajar más aquí o en el Ajusco?”

A lo que Tania respondió risueña: “Me gusta trabajar, en sí, me gusta cobrar”. Inmediatamente los demás conductores se dijeron en coro “ay”, puesto que consideraron que la conductora no fue sincera con su comentario.

Galilea Montijo tampoco quedó satisfecha con lo dicho por su compañera, por lo que comentó: “Pero aquí nadie te dice con quien te juntes y con quien no”, frase que la dejó callada. De fondo el resto del elenco dejó salir un “uh” mientras que se preparaban para la siguiente ronda. El silencio de quien hace unas semanas se convirtió nuevamente en mamá, le dio la razón a su compañera.

Una vez terminada la emisión, la actriz de 47 años dijo que hacer ese tipo de interrogantes es muy común entre ellos, sobre todo entre aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar en ambas empresas. Explicó que entre los talentos de los dos medios no hay rencillas, pues la rivalidad la genera la gente que los ve.

“Siempre nos reímos de esa parte, de dónde te gusta trabajar más, porque creo que la competencia la hace más la gente que nosotros. Yo me encuentro gente que quiero allá, gente que quiero muchísimo y hay gente que a venido para acá y yo creo que esa competencia de TV Azteca-Televisa realmente la han hecho como la de Chivas-América, el mismo público es el que lo hace. " confesó para el reportero de espectáculos Eden Dorantes.

