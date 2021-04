“¿Te gusta trabajar más aquí o en el Ajusco?”: Galilea Montijo puso en aprietos a Tania Rincón a su llegada a “Hoy”

Magda Rodríguez quiere a Tania Rincón en "Hoy" como titular, según Alex Kaffie (IG: magdaproducer)

La conductora, Tania Rincón, quien actualmente se encuentra cubriendo la ausencia de Andrea Legarreta en el programa Hoy, fue cuestionada por sus compañeros sobre en qué televisora le gusta trabajar más, si en Televisa o en TV Azteca.

La jalisciense de 34 años participó en el juego ¿Dónde quedó la bolita? en compañía de los conductores del matutino de San Ángel. La dinámica consiste en encestar una pelota pequeña en una canasta que tienen sujeta en su cabeza para poder preguntarle lo que sea al rival. En este caso, fue la presentadora Galilea Montijo quien le hizo la polémica pregunta a su compañera.

Frente a frente, sentadas en unos sillones y entre risas que se escuchaban de fondo, la también jalisciense le preguntó: “¿Te gusta trabajar más aquí o en el Ajusco?”, a lo que Tania respondió risueña: “Me gusta trabajar, en sí, me gusta cobrar”. Inmediatamente los demás conductores se dijeron en coro “ay”, puesto que consideraron que la conductora no fue sincera con su comentario.

Video: Hoy

Galilea Montijo tampoco quedó satisfecha con lo dicho por su compañera, por lo que comentó: “Pero aquí nadie te dice con quien te juntes y con quien no”, frase que la dejó callada. De fondo el resto del elenco dejó salir un “uh” mientras que se preparaban para la siguiente ronda. El silencio de quien hace unas semanas se convirtió nuevamente en mamá, le dio la razón a su compañera.

Una vez terminada la emisión, la actriz de 47 años dijo que hacer ese tipo de interrogantes es muy común entre ellos, sobre todo entre aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar en ambas empresas. Explicó que entre los talentos de los dos medios no hay rencillas, pues la rivalidad la genera la gente que los ve.

“Siempre nos reímos de esa parte, de dónde te gusta trabajar más, porque creo que la competencia la hace más la gente que nosotros. Yo me encuentro gente que quiero allá, gente que quiero muchísimo y hay gente que a venido para acá y yo creo que esa competencia de TV Azteca-Televisa realmente la han hecho como la de Chivas-América, el mismo público es el que lo hace. ” confesó para el reportero de espectáculos Eden Dorantes.

Galilea no quiere dejar Televisa (Foto: Instagram de Galilea Montijo)

De igual manera comentó que los que más ganan con la existencia de las televisoras son los artistas porque gracias a que ello tienen mayor oportunidad laboral, al grado de que hay quienes pueden elegir cuál es la mejor para ellos. Incluso dijo que anteriormente la competencia le había ofrecido trabajo pero ella no aceptó.

“No, hace muchos años pero hace muchos años, pero si me dan trabajo aquí, para qué me voy...si tu me preguntas ¿te gustaría irte?, yo estoy muy a gusto trabajando en Televisa... pero uno nunca sabe”, declaró.

La presentadora explicó que, hoy en día, tiene la oportunidad de pedir permisos en su trabajo para poder visitar a su competencia, pero hasta el momento no se le ha presentado ninguna invitación para que asista a la competencia.

La conductora recientemente se convirtió en mamá por segunda ocasión Tania Rincón vía Instagram (@taniarin)

Por último, habló sobre Tania Rincón. Explicó que desde el momento en que la conoció, cuando su ex productora Magda Rodríguez la comenzó a invitar a Hoy, ella detectó que es una excelente presentadora, pues considera que es muy talentosa, bonita y natural, además de que es una mamá joven.

“Es una de las conductoras que a mí me gusta mucho de la nueva camada, de las nuevas conductoras... me parece una chava muy natural, muy fresca y me parece una gran conductora y siempre se lo dije a Magda... me gusta que venga al programa”

SEGUIR LEYENDO: