“Estoy muy a gusto en Televisa”: Galilea Montijo abrió la posibilidad de asistir a TV Azteca como invitada o a trabajar

Galilea Montijo aclaró que, aunque está muy a gusto trabajando en Televisa, sí se presentaría como invitada y hasta para laborar en algún programa de TV Azteca.

La protagonista de La verdad oculta ha sido conductora del programa Hoy desde hace aproximadamente 20 años, y aunque su presencia no fue constante durante los primeros años, muchas personas la consideran una pieza fundamental en el matutino.

En una entrevista con algunos periodistas, entre ellos Eden Dorantes, la conductora fue cuestionada sobre cuál sería su reacción si la invitaran a trabajar a programas como Ventaneando, a lo que respondió: “Si me dejan sí (asistiría), creo que es más que otros han tenido problemas conmigo, yo no he tenido problemas con nadie”.

La actriz confesó que TV Azteca sí le propuso alguna vez unirse a su plantilla, pero que fue hace mucho tiempo y que ahora se encuentra cómoda con su situación laboral: “No me gustaría irme, pero uno nunca sabe. Qué bueno que existen otras empresas”.

“Si tú me preguntas ‘¿Te gustaría irte?’, yo estoy muy a gusto trabajando para Televisa. La verdad es que yo siempre he dicho que aunque me fuera de aquí y me fuera muy enojada, que espero que eso nunca suceda, jamás me pasaría por la mente quejarme o ser algo malagradecida de una empresa que me ha dado tanto y a la que quiero tanto”.

La también modelo aclaró también que le gusta su trabajo en donde está, pero que en realidad el roce entre ambas televisoras ha sido creado por parte del público.

“Si me dan trabajo aquí pa’ qué me voy”, dijo entre risas ante los medios, pues también considera importante que no todo el trabajo se concentre en un solo lugar: “Aquí los que más ganamos somos el talento, porque siempre hay lugares de trabajo”.

La controversia salió a la luz debido a que Tania Rincón, ex conductora del programa Venga la alegría, se unió recientemente al elenco de Hoy para suplir a Andrea Legarreta mientras se encuentra de vacaciones.

Tania Rincón ya ha estado como invitada en el matutino de Televisa (Foto: @taniarin/ Instagram)

La familia de Hoy la ha recibido con mucho cariño, pues no ha sido la única vez: en meses anteriores reemplazó a Marisol González durante su ausencia.

Galilea confirmó que existe muy buena química entre ellas: “Siempre dije qué niña tan talentosa, y qué fresca y aparte es mamá joven”.

“Me parece una chava muy natural, muy fresca y me parece una gran conductora”, afirmó, pues a Rincón la conoció gracias a la conductora Magda Rodríguez, quien además de producir Hoy, también trabajó en Guerreros 2020, donde ambas conductoras coincidieron.

El día de ayer, durante uno de los juegos del matutino, Tania también fue cuestionada sobre dónde prefería trabajar.

La conductora mexicana, Tania Rincón, se despidió en 2019 del programa matutino de TV Azteca, “Venga la Alegría” (Foto: @taniarin/ Instagram)

Mientras ambas buscaban atinarle a la canasta durante ¿Dónde quedó la bolita?, Galilea le hizo la pregunta incómoda: “¿Te gusta trabajar más aquí o en el Ajusco?”, soltó la actriz.

Rincón, con una risa nerviosa, evadió la pregunta respondiendo “Me gusta trabajar... en sí, en sí, me gusta cobrar”.

Ante la exitosa evasión de la también conductora de Cambio de juego, Galilea comentó una ventaja de Televisa. “Aquí nadie de dice con quién y con quién no”, respondió Montijo y dejó sin respuesta a Rincón.

De hecho, la primera visita de Rincón también se vio referida a esta instrucción de TV Azteca, pues fue la misma Galilea quien hizo referencia a ello.

“Aquí somos bien bonitos y aparte aquí sí te dejan juntarte con quien quieras”, dijo la conductora, y destapó que su amistad con Anette Cuburu sí se vio afectada por el trabajo de ambas, ya que la bajacaliforniana es parte de la plantilla de Venga la Alegría.

