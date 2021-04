“No se presentó”: Giovanni Medina acusó a Ninel Conde de ignorar la última audiencia por la custodia de su hijo

(Foto: ninelconde / Instagram)

Giovanni Medina señaló a Ninel Conde de no hacer nada por apelar la custodia legal de su hijo, según el empresario dijo que esta no se presentó a las audiencias para definir con quién se quedaría el menor.

La expareja de Ninel expresó que para tener la ventaja en el litigio, recurrió hasta los últimos recursos legales, algo que según su explicación, Conde no hizo.

“Mi equipo legal y yo quisimos agotar hasta la última vía y solicitamos una audiencia de conciliación, en la cual se pudiera llegar a un acuerdo entre ambas partes”, dijo le empresario al programa Venteando.

Este expresó que su único interés es sacar a su hijo adelante y fuera del mundo de los reflectores. “Lo único que quiero es la oportunidad de sacar adelante a mi hijo y por eso fue que solicitamos esa audiencia, en la que Ninel no se presentó. Yo quiero dejar esto como precedente”.

No obstante, Medina expresó que, la ausencia de Ninel Conde, fungió como precedente ante el juez que lleva su polémico caso. “En este caso fue injustificado, simplemente ella no llegó. El juicio sigue su proceso.

Simplemente queda evidenciado para la autoridad que no hay prioridad alguna. No estuvo en la audiencia porque presuntamente andaba brindando”, dijo sobre las actividades de la cántate.

“Esta audiencia la solicitamos nosotros, pero no fue bien recibida. Yo quiero lo mejor para mi hijo y que en este caso, existan las condiciones adecuadas para que Ninel lleve una sana relación con él”.

Por otro lado, este rechazó que su hijo se quede con Ninel, pues aseguró que no quiere el ejemplo de Larry Ramos cerca de su hijo. Es último investigado por autoridades estadounidenses por presunto fraude.

“Sería complicado unas vacaciones con el actual novio de Ninel porque no sabemos si lo van a detener o las mañas que tenga. Las acusaciones no han sido solo de fraude, sino hay un niño que lleva un año sin manutención y acusaciones de grabar a mujeres. Hay cosas que yo no quiero cerca de mi hijo”.

También, adelantó que falta poco para que el juez que lleve su caso, tome una decisión legal. “Considero que solo faltan un par de pruebas periciales… después de eso se dictará sentencia. Si ella ya decidió darle espacio a otras prioridades, yo creo que es lo mejor”

Respecto a las declaraciones de la cantante, en las que consideró que el futuro de su hijo está en manos de dios, este se limitó a decir que será la vía legal la que defina eso y no una deidad.

“Nuestra fe no tiene nada que ver. No puedes decirte cristiano y después sacar una canción como la que sacó Ninel o estar solapando delincuentes. No tiene nada que ver”, finalizó la exclusiva para le programa.

Por otra parte, el miércoles, “Tócame una más alegre. Estamos en las manos de dios, la justicia de este puede tardar pero llega”, fue lo que dijo la también cantante a medios en un video que compartió el periodista Edén Dorantes. Este, a través de su cuenta de YouTube, subió un video en el que Conde fue abordaba por diversos medios tras las grabaciones de su material más reciente.

Al ser cuestionada sobre su relación con el empresario Larry Ramos, esta afirmó que no tiene nada que aclarar. Ello tras la polémica que pesa sobre el colombiano por las investigaciones por fraude que el gobierno de Estados Unidos tiene en su contra.

Esta enfocó más sus declaraciones a su último sencillo, Tú me Pones a Pecar, que recién se estrenó en Youtube. Esta dijo que ha sido una de las experiencias más satisfactorias y hasta su mejor dueto al momento.

