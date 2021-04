Nuevo revés para Larry Ramos: suman siete acusaciones en contra de la pareja de Ninel Conde

Ninel Conde y Larry Ramos (Foto: Instagram@twtlr/@ninelconde)

Luego de cinco sentencias por fraude, siete nuevas personas interpusieron una demanda colectiva por incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito contra Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde.

Los demandantes, procedentes de Miami, España, Nueva York y Venezuela, abrieron un nuevo caso legal hacia el empresario colombiano, quien anteriormente ya había sido acusado por otras once personas por un monto aproximada de USD 1 millón 859 mil 715.

Según una investigación presentada en el programa Chisme en vivo, la demanda colectiva estima que la deuda de Larry Ramos en esta ocasión es de aproximadamente USD 359 mil.

Además, el documento habla sobre The W Trade Group, la empresa de inversiones creada por el actual esposo de “El bombón asesino”, y que supuestamente fue impulsada para generar grandes fraudes.

Es por ello que se le exige al esposo de la cantante deslindadar a la compañía y que sea él mismo quien asuma la responsabilidad de la situación.

Esta vez, las siete personas que buscan justicia exigen que se localice su dinero, los intereses y los honorarios de sus abogados, además del pago de la deuda de Larry que cada vez se va a acumulando más.

El programa Chisme en vivo aseguró que mientras la pareja presumía su viaje, Larry se encontraba realizando diversos fraudes. (Foto: @ninelconde/ Instagram)

Las víctimas de Larry anunciaron que antes de conocer sobre la estafa, estos recibían informes falsos de las supuestas ganancias que les correspondían, pero al intentar retirar el dinero, sus cuentas estaban vacías. Al buscar una explicación, Larry y su equipo cortaron definitivamente la comunicación.

Además, según la misma información presentada y recabada por el programa, el estado de Florida en Estados Unidos revocó el registro de la empresa por no entregar reporte anual correspondiente el mismo día que la pareja presumía un viaje de ensueño en Turquía.

En la denuncia presentada anteriormente se encuentra la famosa cantante Alejandra Guzmán, a quien la ley estadounidense ordenó indemnizar con el pago de USD 4 millones.

Una imagen presentada en "Chisme No Like" de Larry Ramos con Alejandra Guzmán. (Foto: Captura de Pantalla)

Entre las otras personas que el empresario defraudó también se encuentran los antiguos representantes de la intérprete de Hacer el amor con otro, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal.

Una corte en Miami reveló que al revisar los movimientos bancarios de los últimos meses del 2020, se calculó que la fortuna final que Larry Ramos juntó a merced de dinero ilícito rondaba entre los 15 millones de dólares.

El programa aseguró que los fraudes ocurrieron mientras Ninel Conde anunciaba su noviazgo y se presumía que la pareja estaba más feliz que nunca.

Sin embargo, durante este proceso se ha cuestionado sin cansancio a la modelo sobre su relación, pero se ha mostrado renuente a hacer declaraciones.

Cuando se encontraba promocionando su trabajo musical Tú me pones a pecar en compañía de Juan Magán, los conductores de El gordo y la flaca aprovecharon para preguntarle sobre las acusaciones de su marido.

Ninel Conde se ha mantenido al margen de la situación legal de su esposo. (Foto: @ninelconde/ Instagram)

“Eso es una situación que no es mi realidad, no me voy a concentrar en cosas destructivas y que son titulares para vender”, aseguró la intérprete de Me complace informarte.

La actriz se ha mantenido en silencio aunque incluso se le ha acusado de ser cómplice de los fraudes de su compañero.

Ninel, quien también ha asegurado que no busca hacer pública su vida personal, destacó que se mantiene enfocada en sus actividades laborales y que permanece al margen de la situación legal de su esposo.

“Estoy concentrada en mis cosas. Nada tiene que ver conmigo, yo soy una mujer de trabajo, dedicada a crear”, sostuvo durante la entrevista con el programa de la cadena Univisión.

