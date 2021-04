“Las leyes de México no están jugando”: durísima advertencia de Mayrsol Sosa a su hermana Sarita por la herencia de José José

La batalla legal por la herencia de José José apenas inicia. (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

La batalla legal por la herencia de José José apenas inicia. Luego de que Anel Noreña fuera declarada como heredera universal y el equipo legal de Sarita Sosa argumentara que tiene un poder legal, ahora es la hija mayor del “Príncipe de la canción” quien dejó claro que no descansarán hasta conocer cómo fueron los últimos días de su padre y finiquitar la situación de la fortuna en disputa.

A Marysol Sosa no le quita el sueño que su hermana menor amenace con establecer el caso en Florida, Estados Unidos, ya que ella misma tiene interpuesta una demanda ante la Corte Internacional porque el intérprete de El Triste no murió en México.

La cantante se sinceró sobre esta situación en entrevista con Javier Poza y explicó que aún faltan muchas instancias para concer a fondo el patrimonio del cantante mexicano, aunque para el abogado de Sarita Sosa todo esto sean inválido.

“En cuestión legal se buscó todo lo que se tenía que buscar, estamos hablando por supuesto de una situación de corte internacional desde que nuestro adorado ‘Príncipe de la canción’ fallece en la Florida y tenemos todavía muchas cosas que hacer para poder realmente y totalmente cerrar todo esto”, comentó en el programa de Radio Fórmula.

Marysol comentó que ella inició un proceso legal desde 2018 y cambió de situación cuando falleció José José.

La hija mayor de José José también reaccionó a lo dicho por el abogado de su hermana, quien desacreditó a las leyes mexicanas y descartó la veracidad del testamento que designa a Anel Noreña como heredera universal del cantante.

“Allá siempre han visto todo esto como un juego, siempre lo han querido dar entender así como si fuera un pequeño pleito de vecindario entre hermanitos, cuando la verdad no, la verdad llevamos un caso muy serio, las leyes de mi país son, las leyes de aquí de México no están jugando”, destacó.

La cantante está consciente que en algún momento tendrán que enfrentarse en la Corte de Florida, porque José José falleció en Estados Unidos, pero tienen pruebas de que fue llevado de manera turbia al territorio norteamericano.

Sobre el poder legal a nombre de Sarita, aseguró que ya no es válido: “Ya llevamos nuestro caso... cualquier otro poder que él hubiera firmado allá, al momento de morir se invalida”.

Añadió que otra inconsistencia es que Sarita ahora se proclama como la apoderada legal, cuando siempre dijo que la herencia estaba dispuesta para su mamá, Sara Salazar.

Esta semana se supo que Anel Noreña fue designada como heredera universal en el testamento de José José hallado en México.

Ante el nuevo panorama, fue el abogado de Sarita Sosa quien desacreditó el documento encontrado en nuestro país y presentó un poder legal firmado por el “Príncipe de la canción” a favor de su hija menor.

“Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal... eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”, dijo el defensor.

Respecto al testamento que mostraron los hijos y ex esposa de José José, el abogado descartó que fuera válido: “Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además en la Florida, ella pasa a ser la ex esposa, el testamento no es válido”.

