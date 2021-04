Sonriente, relajada y despreocupada por la polémica herencia de José José: así reapareció Sarita Sosa

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram @josejoseoficial)

Los problemas entre la familia de José José no cesan y se complican con cada día que pasa. Ahora que fue designada como heredera universal a Anel Noreña, el abogado de Sarita Sosa prepara su defensa que involucra documentos para desacreditar a los hallados en México y que le permite a la hija menor del cantante reaparecer despreocupada y muy sonriente en Estados Unidos.

La hija de Sara Salazar fue captada por las cámaras de Suelta la sopa afuera de su casa en Homestead, Florida, donde lució al lado de su esposo Jimmy Ortiz y su hija.

La menor de los Sosa se dejó ver sonriente en la entrada de su domicilio y conversando con sus seres queridos, justo antes de abordar su automóvil.

De acuerdo con el programa de Telemundo, la también cantante se negó a dar declaraciones sobre la situación legal que se vive en México, pero afirmó que en breve emitiría un comunicado para mostrar su posición.

Video: Suelta La Sopa

Si bien, Sarita Sosa no ha dado su postura sobre el conflicto con sus hermanos y Anel Noreña, su abogado sí lo hizo y dejó claro que tienen un as bajo la manga.

“Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, dijo el defensor en entrevista con el programa Suelta la Sopa.

De acerdo con el abogado, el testamento hallado en México no tiene valor porque para las leyes de Florida, en Estados Unidos, la última esposa de José José, Sara Salazar, es la heredera universal de todos los bienes.

“Cualquiera puede decir lo que sea, eso no es verdadero, no es preciso. Es un hecho que no es la ley porque él murió en Florida. Como residente de Florida, la ley de Florida aplica, no la de México”, aseguró el defensor de Sarita Sosa.

Respecto al testamento que mostraron los hijos y ex esposa de José José, el abogado descartó que fuera válido: “Si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creo que exista. Además en la Florida, ella pasa a ser la ex esposa, el testamento no es válido”.

Foto: Captura/Suelta la Sopa

Además, el abogado presumió un recurso legal que cataloga a Sarita como la dueña de todo. “Este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal y este es el certificado de defunción que se registró en el estado de la Florida”, comentó.

Incluso afirmó que no cree que haya mucho dinero implicado en el tema de las regalías por la serie biográfica y comentó que se estaban preparando para reclamarlo.

Esta semana se supo que Anel Noreña fue designada como heredera universal en el testamento de José José hallado en México.

De acuerdo con este documento, la ex modelo es la dueña de todas las propiedades del “Príncipe de la canción” y se deja fuera de la herencia a la última esposa del cantante y a su hija menor.

Hace unas semanas, la misma Sarita Sosa afirmó que en Estados Unidos existía un documento que benficiaba completamente a su mamá.

