Una portada en Playboy: el desconocido origen del pleito entre Frida Sofía y Michelle Salas

Frida Sofía habló en contra de su sobrina Michelle Salas y la tachó de insoportable (Foto: instagram)

Frida Sofía no se queda callada por nada. La hija de Alejandra Guzmán recordó cómo se fracturó la relación con su sobrina Michelle Salas.

La hija de Luis Miguel y la nieta de Enrique Guzmán son dos de las integrantes más jóvenes de la dinastía Pinal. Ambas han conducido de manera muy diferente su carrera, mientras la primera prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores, la segunda es conocida por sus constantes conflictos con distintas personalidades, incluida su mamá y su abuelo, por lo que cuando se destapó su rivalidad se generó una gran polémica.

Fue en marzo del 2019 cuando Frida Sofía inició una batalla contra Michelle Salas, lo que provocó una guerra de declaraciones entre las integrantes de su familia y un escándalo que poco a poco sucumbió ante el olvido.

A tres años del altercado en la familia de Silvia Pinal, la hija de Alejandra Guzmán destacó que todo comenzó porque surgieron diversas comparaciones entre las dos.





En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía confesó que siempre se sintió comparada con Michelle Salas y a la larga esto fracturó su relación familiar.

“Por mustia, de toda la vida fueron las comparaciones de que ‘Michelle es una dama, Frida es el borrego negro de la familia y Frida es la discordia de las Pinal’”, destacó en la conversación transmitida en De Primera Mano.

Para la empresaria y cantante, el conflicto estalló después de que protagonizó la portada para una revista para caballeros en 2015.

“Cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras. Alguien me dijo ‘¿qué opinas de lo que dijo Michelle sobre que tú eres más Playboy y ella más Vogue’, y yo le dije ‘sí, pero quién tiene la portada’ y ahí empezó”, aseguró.

Frida Sofía destacó que ya no tiene relación con la hija de Luis Miguel: “No, y la verdad no me interesa (volverla a ver)”.

Frida Sofía ha atacado a la hija de Luis Miguel desde hace un par de semanas (Foto: Instagram)

En esta misma entrevista señaló que ya sólo le interesa tener contacto con su abuela Silvia Pinal y su prima Jordana. “Amo a mi abuela Pinal, es todo un personaje, la amo”, confesó.

En 2019 la cantante y empresaria delató su molestia ante las constantes comparaciones con su sobrina: “No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos. Si creen que es tan elegante, por qué no van e investigan, yo no digo (como ella) ‘hoy sí voy a ser lesbiana para que me compren una bolsa’, ¡no! Yo digo la verdad”.

“Yo no sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá, ¿verdad?, ¡qué elegante!”, dijo la joven al recordar el escándalo que unió a Michelle Salas con Alejandro Asensi, ex mánager y brazo derecho de Luis Miguel.

La hija de Stephanie Salas permaneció estoica por algunas semanas hasta que dijo: “En verdad no tengo ningún comentario porque creo que, no sé, no es relevante porque el amor va más allá y la familia va más allá y, yo no tengo por qué hablar mal de nadie”.

Al asistir a la gala benéfica Global Gift organizada por Eva Longoria, la hija de Luis Miguel aseguró que no le guarda rencor a la hija de Alejandra Guzmán, y hasta podría convivir con ella durante los próximos festejos de Navidad: “Mi amor, a mí me encantaría, pero si ella quiere. No soy una persona rencorosa, si algo define mi personalidad es que no soy rencorosa, pero de verdad de mi boca nunca va a salir algo hiriente o malo hacia alguien”.

Michelle aseguró que no se siente culpable de las acciones de Frida Sofía, así que no tiene forma de ayudarla a corregir su conducta.

