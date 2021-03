Silvia Pinal se sinceró sobre el pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía: ve lejana la reconciliación

Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag

Ahora que el conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía podría terminar, la actriz Silvia Pinal reaccionó a la pelea entre su hija y nieta, por quienes no piensa intervenir.

Fue la semana pasada cuando la rockera y la también empresaria tuvieron un primer acercamiento en el programa Despierta América, después de estar distanciadas por casi tres años por un conflicto que supuestamente inició por los reclamos de abandono y la presencia de Christian Estrada en la relación entre madre e hija.

Aunque en el programa de Univisión ambas mujeres se mostraron dispuestas a conciliar, entre ellas surgió una nueva polémica porque Guzmán alegó que fue engañada; mientras que Frida Sofía se desmarcó de las acusaciones.

Ante esta situación, Silvia Pinal aceptó que le encantaría que su hija y nieta arregluen sus desencuentros pronto, pero no piensa intervenir porque ellas saben lo qué hacen.

Video: Hoy / Las Estrellas.

“Ojalá que sea verdad, porque ese reencuentro no lo veo muy claro, pero ojalá”, dijo en entrevista con el programa Hoy.

“Podría (mediar en la relación de Alejandra y Frida), pero no lo voy a hacer. Yo creo que ellas tienen que hacer lo que quieran, no lo que yo quiera”, explicó sus razones para no obligar una reconciliación entre sus mediáticas familiares.

La diva del cine mexicano aparovechó para destacar las cualidades de su hija y nieta, así como sus razones para no interferir en el conflicto que ha sido ampliamente publicitado en los medios de comunicación.

“Tienen edad para saber qué quieren. Además han vivido muchas cosas, se saben defender, son valiosas, tienen trabajo, tienen cosas muy bonitas que mucha gente quisiera tener y bendito sea Dios, ellas lo tienen”, aceptó.

“Pienso que sí lo pueden tener (la reconciliación). Alejandra es muy valiosa, la niña es valiosisíma, son gente que abren la boca y saben lo que hacen. Ojalá, mis buenos desesos para que ocurra”, agregó.

Foto: Cuartoscuro

La pelea entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía datan de 2019, cuando la joven empresaria arremetió contra la cantante en pleno Día de las Madres, para reclamar por diferentes aspectos de su crianza.

A los conflictos entre madre e hija se sumó la presencia de Christian Estrada, entonces pareja de Frida Sofía y que según ella misma, se involucró sexualmente con la rockera que ayer cumplió 53 años.

Desde entonces, la empresaria se ha enfrascado en diferentes peleas con varios miembros de su famosa familia, especialmente con su abuelo Enrique Guzmán y su tío Luis Enrique.

El cantante ha desconocido en más de una ocasión a su nieta y hasta ha declinado la posibilidad de cantar juntos, asegurando que no tiene el talento para pisar el mismo escenario que él.

El pasado viernes se dio un acercamiento en el programa Despierta América, donde ambas mujeres se dijeron cuánto se extrañan y aceptaron que sus problemas deben ser resueltos con la mediación de un terapeuta.

Video: Despierta América

Horas después, el equipo de trabajo de Alejandra Guzmán aseguró que el encuentro llevado a cabo por la emisión de Univisión se trató de una emboscada y el grupo de Frida Sofía no tardó en responder a la polémica al calificar el momento como “un momento sublime”.

Tras este intercambio, el management de la intérprete mexicana reconoció que su primer posicionamiento fue “redactado de manera algo fuerte” y se disculpó, pero aseguró que fue realizado en contra de su consentiemiento y con el afán de tener una alta audiencia.

“En su búsqueda de ratings, sacaron a Alejandra en vivo sin preguntarle si estaba preparada para ello, muy temprano por la mañana en México, mientras estaba en cama recuperándose de Covid”, acusaron.

Desde entonces se han pronunciado varias personas alrededor del conflicto, como Enrique Guzmán y el propio Alan Tacher, conductor de Despierta América.

