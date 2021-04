Survivor México: cómo fue la reconciliación entre Alex Sirvent con Lalo Urbina y de Serrath con Curvy Zelma

En un día de reconciliaciones entre los integrantes de Survivor, Alex Sirvent, Lalo Urbina, Serrath y Curvy hicieron las paces (Foto: Instagram / @alejandrosirvent @curvyzelma @teamserrathsurvivor @laloescala)

Ante el próximo estreno de una nueva temporada de Survivor México, que se transmitirá mañana a través de la señal de Azteca Uno, los participantes que tuvieron la oportunidad de competir anteriormente hicieron las paces. En su momento quienes tuvieron diferencias fueron Lalo Urbina y Alex Sirvent, quienes se dieron un gran abrazo, mientras Serrath y Curvy Zelma también firmaron la paz entre ellas.

“Lo más hermoso de todo es con lo que nos quedamos, con lo que aprendemos. El mensaje que di fue terrible, la violencia no puede justificarse de ninguna manera”, confió Sirvent al aparecer de sorpresa en el foro del programa Mimi Contigo para reunirse con Lalo Urbina, con quien tuvo una intensa pelea dentro del set.

Tras felicitarlo por ser el ganador, ambos coincidieron en que mantenían una buena relación hasta su salida del reality, cuando Lalo comenzó a escuchar declaraciones en su contra por parte de Alex. Sin embargo, fue con un abrazo que olvidaron el pasado, producto del momento. “Estuvieron a punto de pararnos, pero no hubo necesidad”, recordó Urbina.

Durante el programa "Mimí Contigo", Alex Sirvent le dio un gran abrazo a Lalo Urbina (Foto: Twitter / @MimíContigo)

Aunque con un poco más de recelo que sus compañeros, fue el momento de Curvi Zelma y Serrath. Ambas dijeron que se habían sentido ofendidas por las palabras de la otra y, aunque aseguraron que probablemente no serán buenas amigas en el futuro, decidieron dejar de lado lo sucedido y firmar la pipa de la paz.

“No tuvimos un problema como tal, pero al salir sí. Vi un video muy grosero atacándome y eso me cayó muy mal de tu parte. No me importa si estás actuando o no, yo no tengo un personaje. Me dio tristeza porque hasta bien me había caído, dije ‘la voy a bloquear de mi vida’. Me caíste mal, me dolió que te prestaras para eso. Yo soy muy transparente”, le dijo Curvy, pues no se habían visto desde sus momentos en Survivor.

Ante ello, Serrath aseguró que dijo la verdad: “Se lo dije en Survivor de frente, fuiste traicionera y mentirosa porque no dijiste la verdad. A ver anda en tanga”, replicó con voz retadora: “mi reina ve nomás todo lo que tengo, solo que no me gusta enseñar”, le respondió Curvy.

El Warrior se une a Survivor México como conductor en el estreno el día de mañana (Foto: Twitter / Tv Azteca)

Tras el intercambio, ambas se disculparon por lo que pudo ofender a la otra y aclararon que están felices en su vida, por lo que no están dispuestas a estar peleadas. Y así, se desearon lo mejor para el futuro. “Me quitaste un peso de encima, Mimí”, contó Curvy al terminar con la polémica.

Para la nueva edición del reality, son 24 los concursantes entre cantantes, actores, deportistas y presentadores de televisión -que se dividirán en dos equipos: Jaguares y Halcones-, quienes actualmente ya se encuentran grabando el programa en las playas de República Dominicana.

Sus nombres son Carlos ‘Chicken’ Muñoz, Gabo Cuevas, Brissia Mayagoitia, Denisha, Bella de la Vega, Dennis Arana, Gary Centeno, Bárbara Falconi, Alejandra Toussaint, Jorge Ortín, Paco Pizaña, Tania Niebla, Aranza Carreiro, Eduardo Barquín, Sargento Rap, Julio Barraza, Cyntia González, Daniela Torres, Pablo Martí, Guillermo Dorantes, Adianez Hernández, Daniel Cortéz, Kristal Silva y Natalia Alcocer. El programa será conducido por Carlos Luis Guerrero Gallegos, mejor conocido como Warrior.

Por medio de retos y dificultades que tendrán que superar, así como episodios de hambre, de desesperación y de intensidad, los concursantes esperan poder ganar el premio final: la cantidad de 2 millones de pesos.

