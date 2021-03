“No he golpeado a ninguna mujer”: Lorenzo Méndez negó haber agredido a Chiquis Rivera

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera enfrentan una crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

El cantante Lorenzo Méndez reaccionó a las acusaciones de que alguna vez agredió a Chiquis Rivera, lo que negó categóricamente a pesar de la confirmación del hermano de su ex esposa.

“No he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, dijo en entrevista con Suelta la Sopa.

La separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ha dado mucho de que hablar, pues su repentino divorcio dio pie a que surgieran muchos rumores sobre sus posibles causas.

Una de las que se habló cuando recién anunciaron su separación fue que posiblemente había existido una infidelidad por parte de la hija de la Diva de la Banda, ya que Lorenzo Méndez publicó varios comentarios haciendo referencia al supuesto engaño: “Si me engañas una vez, la culpa es tuya... Si me engañas dos veces, la culpa es mía”. No obstante, ambos lo negaron.

Lorenzo Mendez llora la partida de "Chiquis" Rivera tras la separación oficial (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

Hace algunos meses, la revista TV Notas publicó que una de las causas del divorcio fue que existió violencia doméstica por parte del ex vocalista de La Original Banda el Limón.

La revista mencionó que Lorenzo se drogaba, en consecuencia su estado de ánimo se tornaba violento al grado de intentar golpear a la hija de la “Diva de la banda”, golpe que no ocurrió porque Chiquis se defendió.

Méndez ha declarado que si tuvo problema con adicciones pero no ha agredido a nadie.

Cuando estaban separados y en el proceso de divorcio, Chiquis llegó a publicar en su cuenta de Twitter frases que pueden interpretarse como resultado de la relación que sostuvo con Lorenzo.

“Que triste que haya gente que jamás podrán vivir su verdad por el miedo del “que dirán”... eso si es morir en vida”, escribió.

(Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

Ninguno de los dos ha declarado los motivos por los cuales decidieron poner fin a su relación. Janney Marín, nombre real de Chiquis, no han afirmado ni negado el rumor sobre las agresiones físicas y violencia física, pero su hermano, Johnny Rivera afirmó para el programa Suelta la Sopa que fue testigo de como Lorenzo agredió físicamente a su hermana sin dar especificaciones.

A lo que Lorenzo respondió con lo siguiente:

“Se está hablando internamente. Ese tipo de cosas las tomo muy en serio, tengo una hija, tengo una madre, que ven las noticias y ven todo este tipo de cosas. Se está arreglando internamente, no quiero hacer un cag... si se vuelve un circo, yo no soy un payaso...no quiero hacer dimes y diretes, no quiero que se haga un desmadre por cosas que no deben de ser”, declaró.

En su respuesta, Lorenzo manifestó que sigue queriendo y apreciando a la familia Rivera por lo que no le interesa que los motivos de su separación se conviertan en un espectáculo mediático. Aseguró que el tema está siendo tratado en privacidad con el fin de no afectar a ninguna de las partes, además de que no le ha pedido una aclaración o disculpa pública a su ex esposa.

Hay que recordar que en el año 2013, Lorenzo fue acusado y arrestado por violencia doméstica, denuncia puesta por su entonces esposa Claudia Galván, madre de su única hija. En su momento el problema no trascendió debido a que la pareja intentó sobrellevar sus problemas por medio de terapias y recuperar su relación. Sin embargo, esto no se logró, por lo que se divorciaron.

SEGUIR LEYENDO: