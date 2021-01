La extraña separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: en trámites de divorcio, pero con un intercambio de indirectas en redes

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera enfrentan una crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

Aunque “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez no han hablado de una reconciliación, durante los últimos días se han encargado de enviar mensajes confusos sobre el destino de su relación. Luego de dejarse ver disfrutando de un paisaje nevado juntos, ella presumió sus vacaciones en Tulum, Quintana Roo, mientras los dos han escrito algunas frases extrañas en su cuenta de Twitter.

El cantante de regional mexicano compartió el fin de semana pasado una fotografía al lado de su aún esposa, a pesar de que tienen interpuesta una demanda de divorcio desde el año pasado. Ambos se dejaron ver felices sobre un vehículo de nieve, y aunque su rostro estaba cubierto, se supo su identidad casi de inmediato.

Lorenzo Méndez no tardó en eliminar la evidencia del encuentro con “Chiquis” Rivera y la pareja de famosos intercambiaron varios mensajes que dejó más dudas que respuestas sobre el futuro de su romance intermitente.

El primero en enviar un comentario extraño fue el ex vocalista de La Original Banda El Limón, quien escribió: “Si me engañas una vez, la culpa es tuya... Si me engañas dos veces, la culpa es mía”.

Foto: Suelta La Sopa.

Janney Marín, nombre real de la hija de Jenni Rivera, tardó en reaccionar, pero lo hizo con una frase muy similar desde su red social.

“Me engañaste una, dos, incluso tres veces ... pero no dejaré que me engañes de nuevo”, respondió contundente la ganadora de un Latin Grammy.

La cantante también lanzó otro comentario para responder a las últimas polémicas que la acompañan. “No tengo necesitad de esconderme, pretender, ni hacerme pasar por alguien que no soy. ¡Soy Janney y se acabo! Guste a quién le guste... hoy mas que nunca vivo por mí, mi música... y por la gente que me acepte tal y como soy”, escribió hace unas horas y justo después de compartir algunos fragmentos de sus vacaciones, muy lejanas al lugar donde fue vista con Lorenzo Méndez.

Y es que “Chiquis” se dejó ver en bikini en una playa de Tulum, Quintana Roo, y también muy sensual sobre una cama en la que apareció sólo con una camisa, así como el rostro al natural y sin una gota de maquillaje.

La cantante también presentó al “dueño de sus quincenas”, que es un hermoso perro blanco llamado Pancho y que ya tiene su propia cuenta de Instagram.

(Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

La pareja se separó más de una vez durante el 2020, pero a pesar de tienen una demanda de divorcio en la Corte de Los Ángeles, California, su situación romántica sigue en pausa porque no dejan de mostrar su cariño en lugares públicos.

Fue en septiembre pasado cuando “Chiquis” Rivera reveló su distanciamiento con Lorenzo Méndez y días después fue vista en una actitud muy romántica con el empresario mexicano, Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr. Tempo”.

Ella fue acusada de serle infiel a Méndez, pero este escándalo acabó después de que desmintió cualquier relación con el restaurantero y se distanció de él.

Aunque en un inicio se mostraron herméticos, poco a poco ambos cantantes han comentado su sentir. Lorenzo Méndez se dejó ver muy afectado tras la separación; mientras que Rivera confesó a People en Español: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

Al inicio de este mes despertaron las especulaciones de una reconciliación cuando fueron vistos juntos en El Paso, Texas, a pesar de que la demanda de divorcio sigue en pie.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La misteriosa foto que publicó y luego eliminó Lorenzo Méndez, donde aparece feliz al lado de “Chiquis” Rivera

Del amor al odio: “Chiquis” Rivera furiosa con Mr. Tempo, lo llamó “mentiroso” y “aprovechado”

“Me dejaron embarrado”: Juan Rivera explicó su reunión con Lorenzo Méndez y que provocó un conflicto con “Chiquis”