Qué famosa integrante de La Academia tuvo que hacer frente a las críticas despiadadas por su cuerpo

La cantante que ha sobrellevado las críticas pide enamorarse de uno mismo todos los días como parte del proceso de aceptación (Foto: Cuartoscuro)

El físico de Wendolee, quien se diera a conocer por su participación en la primera generación de La Academia, no le ha impedido desarrollarse profesionalmente pese a que en la industria pesan mucho los estereotipos o los cuerpos perfectos.

La orgullosa curvilínea –que incluso escribió el libro Alma ligera en cuerpo pesado: Cómo quitarte un peso de encima- actualmente cuenta con un canal de YouTube y continúa su camino por la música, aunque también es encargada del CEO de Gordi Buenas Fit Club, proyectos en donde busca empoderar a las mujeres.

“Yo estoy muy agradecida con ser gordita porque me dio la oportunidad de inspirar a otras personas a poder alcanzar sus sueños. Sí ha sido difícil en cuanto a la parte de la industria, la parte detrás, porque mucha gente está todavía muy cerrada en estereotipos. Sin embargo, no me han faltado oportunidades, pero creo que esas me las he hecho yo con muchos ánimos”, se sinceró en el programa De Primera Mano.

Wendolee escribió el libro "Alma ligera en cuerpo pesado: Cómo quitarte un peso de encima" (Foto: Instagram / @Wendoleeayala)

Con sus experiencias, la cantante intenta pasar el mensaje a otras mujeres de cómo ha afrontado las críticas que le llegan todo el tiempo y que se enfatizan con el uso constante de las redes sociales, por lo que se animó a escribirlo en un libro.

“Es cómo yo fui sobreponiéndome a todas esas cosas y cómo le hago yo para poder enfrentar a la crítica. Es un proceso que no pasa de la noche a la mañana, pero sí te puedo decir que el enamorarnos de uno mismo todos los días, el tratar de vernos lo más bonitos que podamos para nosotros mismos, ese es el inicio”, detalló.

Aunque respeta las opiniones de los demás, que no están de acuerdo en cómo se ve, Wendolee está segura de sí misma y defiende su postura en todo momento, pues algo importante para ella es que otros puedan entender las distintas formas de belleza.

“Yo estoy muy consciente de que hay gente que no se permite ver la belleza que existe en la diversidad y esa cabeza que está limitada es su cabeza. no es la mía. Es problema de los demás”, concluyó entre risas.

A principios de este año, la ex académica pidió a sus seguidores orar por la salud de su hija Hanna tras una cesárea (Foto: Instagram / @Wendoleeayala)

A principios de este año, Wendolee Ayala anunció que la salud de su hija -la pequeña Hanna- se vio muy afectada después de una cesárea de emergencia que duró cerca de 28 horas, por lo que pidió a sus seguidores hacer plegarias por la salud y recuperación de la menor, al ser trasladada a terapia intensiva con un cuadro de neumonía después de aspirar meconio, además de luchar contra una infección.

“Agradezco mucho sus oraciones estamos haciendo todo lo posible, estamos en manos de Dios, en manos de un equipo médico muy profesional y confiamos en eso. Pero por favor, se los suplico, el poder de la oración es muy poderosa, mantengan a mi niña en sus oraciones para que Dios le dé la fortaleza para salir de esto, los quiero mucho”, expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Hanna es la segunda hija de Wendolee después del nacimiento de su primogénito Harrison, en 2019. La cantante anunció su segundo embarazo en junio de 2020 ya que, tras pensar que se había contagiado de COVID-19, decidió hacerse una prueba de embarazo que arrojó un resultado positivo que significó que se agrandara su familia.

