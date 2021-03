Sin Ninel Conde y un mensaje esperanzador: Larry Ramos reapareció tras la sentencia en EEUU de indemnizar a sus víctimas por fraude

Larry Ramos reapareció en un video en redes sociales en medio del escándalo por las demandas que enfrenta por fraude en Miami, Florida. Foto: Chisme No Like.

Larry Ramos reapareció en un video en redes sociales en medio del escándalo por las demandas que enfrenta por fraude en Miami, Florida. Recientemente, el empresario colombiano recibió sentencia por por parte de la corte del condado estadounidense, luego de que ni él ni sus abogados se presentaran a las audiencias correspondientes.

El esposo de Ninel Conde apareció portando una mascada y lo que se presume es una gabardina de color azul. Aunque se desconoce la fecha y ubicación del video, el periodista de espectáculos Javier Ceriani reportó que el clip fue publicado la mañana de este martes en Instagram.

En una aparente reflexión filosófica sobre el tiempo y el dinero, el empresario contó que su aparente regreso a las redes sociales es para responder algunas preguntas y, especialmente, para aclarar “tanta locura que se ha dicho” sobre el proceso legal que enfrenta por fraude.

“He estado abriendo este Instagram para responderles preguntas, para aclarar tanta locura que se ha dicho. Todo en esta vida tiene solución, pero hay que ser conscientes del tiempo, el tiempo vale más que el oro, el tiempo vale más que el dinero, el tiempo es lo más precioso”, expresó el colombiano en un video publicado en el Instagram del programa de espectáculos Chisme No Like.

Video: Chisme No Like.

Larry concluyó el breve video con un mensaje sobre la justicia y lo fugaz de la vida, sin dar declaración alguna sobre los cargos que enfrenta ni el reembolso que fue sentenciado a pagar a cuatro de sus víctimas.

“¿Cómo se gana el tiempo? Por lo general, el promedio de vida es ochenta años, tengo 35, me quedan 45. Los cuales, la tercera parte me la pasaré durmiendo y la otra tercera parte me la pasaré trabajando. Si Dios me da vida me quedan 15, 15 años de vida consiente. Señores la vida es corta, muy corta. Ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos“.

De acuerdo con lo reportado en el programa Ventaneado, el esposo de Ninel Conde fue sentenciado por las autoridades de Miami a finales de la semana pasada. La resolución obligaría al empresario a devolver a algunas de sus víctimas el dinero que obtuvo a través de un sistema de inversión piramidal fraudulento.

Entre las personas afectadas y que serán reembolsadas están Alejandra Guzmán y sus ex colaboradores Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, así como otras personas. Además, la resolución obliga al colombiano a cumplir con el pago de USD 1 millón 859 mil 715, en total, en un plazo no mayor a 45 días.

El juez dictó la sentencia final en contra del empresario luego de que ni él ni sus abogados se presentaran a las audiencias correspondientes.

Ninel Conde y Larry Ramos (Foto: Instagram@twtlr/@ninelconde)

Por otra parte, Ninel Conde, se encuentra vacacionando en las playas de Cancún, Quintana Roo, en donde está grabando el videoclip del sencillo Tú me pones a pecar. Hasta el momento, la cantante se ha mantenido completamente alejada del escándalo de su esposo. Incluso, en fechas recientes comenzaron a circular rumores de una posible ruptura de la pareja.

Desde su cuenta de Instagram, Ninel Conde ha compartido toda clase de indirectas que podrían indicar que ha tomado la decisión de separarse del colombiano. Por ejemplo, el video que compartió bailando la canción La tóxica, una pieza que habla sobre dejar atrás una relación poco saludable, sobre el que escribió que era “literal”.

SIGUE LEYENDO: