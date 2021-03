El nuevo golpe que habría recibido Ninel Conde por su relación con Larry Ramos

Acusan a Ninel Conde de ser cómplice de las estafas de su esposo Larry Ramos, quien obtuvo USD 27 millones de manera fraudulenta (@ninelconde)

El periodista de espectáculos Javier Ceriani expuso que las cuentas bancarias de Ninel Conde pudieron haber sido bloqueadas debido a que la cantante habría recibido un monto de dinero, de un momento a otro, que ella usualmente no tiene. Supuestamente, la contadora Iris Mercado declaró que aceptó transferir dinero de las cuentas de Larry Ramos a las de Ninel Conde. El monto habría sido de USD 2 millones, que podrían haber sido producto de los trabajos fraudulentos que el empresario llevó a cabo.

En el programa Chisme No Like, Ceriani dijo que Ninel Conde habría aceptado que su esposo, Larry Ramos, transfiriera a dos de las cuentas cuentas bancarias mexicanas de la cantante un millón de dólares en cada una, a cambio de obtener una paga de 3 mil pesos. “El banco mexicano le bloquea las cuentas a Ninel porque dice ‘¿de dónde sacaste este dinero? No puedes ingresar un millón de dólares a tu cuenta bancaria así”, agregó el presentador.

Larry Ramos actualmente enfrenta una demanda de Alejandra Guzmán y dos de sus antiguos representantes, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, entre otras personas, por haber obtenido dinero de ellos a través de un sistema de inversión piramidal fraudulento, por el cual se cree que habría obtenido hasta USD 27 millones. A inicios de este mes, un juez dictó que Ramos está obligado a pagar USD 1 millón 859 mil 715, en total, en un plazo no mayor a 45 días.

En medio de varias polémicas, Ninel Conde promociona su nuevo tema musical junto a Juan Magán (@ninelconde)

Por su parte, Ninel Conde aseguró durante las promociones de su tema musical Tú me pones a pecar al lado de Juan Magán, que no sabe nada de las acusaciones que se le hicieron a su esposo y se desvinculó de haber sido partícipe de los movimientos fraudulentos. Añadió que está concentrada en su carrera y que los medios sólo buscan titulares para vender.

Se sabe que la pareja se habría dado “un descanso” tras las acusaciones que recibió Larry Ramos por fraude, mientras él se encontraba en Miami, ella estaba trabajando en sus proyectos musicales entre Houston y México, por lo que, desde un principio, Ninel Conde se desvinculó de las supuestas estafas que su esposo cometió.

Los presentadores de Chisme No Like aseguran que, de poder demostrarse por estados de cuentas de Ninel Conde de que fue partícipe en el lavado de dinero, la cantante podría ser acusada de complicidad por ayudar a su esposo a ocultar el dinero que Larry Ramos habría obtenido de sus víctimas.

Presuntamente, no sería el único favor que la cantante le hizo a su esposo. Según Ceriani, Ninel Conde estuvo a punto de ayudar a su esposo hipotecando su casa para que el pudiera irse, pero el banco no se lo habría permitido.

No es el único rumor al que se está enfrentando la cantante, recientemente la intérprete de Bombón Asesino se vio enfrascada en otra polémica por tener una gran deuda al negarse a pagar la reparación de su refrigerador, que ascendería a 12 mil pesos. Una usuaria de Facebook bajo el nombre de “Maria Elena” denunció que la cantante solicitó que su refrigerador y congelador fueran arreglados, por lo que un técnico y su ayudante pasaron más de tres horas trabajando, pero el pago nunca llegó.

Supuestamente, Ninel habría prometido pagar por transferencia bancaria, pero hasta el momento no lo ha hecho y no contesta a las llamadas ni mensajes de los proveedores del servicio. A esto, Ceriani agregó que “tiene todas las tarjetas de crédito explotadas, todas están que no aguantan un gasto más y le hace pagar todo a Larry”.

