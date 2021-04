Chumel Torres arremetió contra las personas que votaron por AMLO

Chumel Torres criticó por medio de Twitter a los simpatizantes del gobierno actual (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

A través de su cuenta de Twitter, el youtuber Chumel Torres se mostró molesto ante los comentarios de las personas que votaron en 2018 por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues usan expresiones como “no podía saberse” para defender su elección.

El creador de contenidos comentó que AMLO hizo un berrinche en las elecciones del 2012 cuando perdió y se proclamó presidente legítimo. Recordó que el funcionario atacó a las instituciones y realizó un llamado a la población de Tabasco a no pagar la luz.

El youtuber realizó una lista de las malas acciones que ha tomado AMLO para ejemplificar que si los simpatizantes no ven “cosas así de claras”, no es necesario echarle la culpa al voto, puede que “usted sea un pende*o”, declaró.

“Cuando perdió hizo un berrinche Se proclamó presidente legítimo Atacó a las instituciones Llamó a Tabasco a no pagar la luz Tomó refinerías. No suelten el “no podía saberse” Si usted no ve cosas así de claras No le eche la culpa al voto de que usted sea un pende*o”, escribió en la red social.

Chumel Torres muestra su molestia (Foto: Captura de pantalla Twitter / @ChumelTorres)

Algunos internautas apoyaron la publicación del chihuahuense. “Se nos dijo claro que ahí estaban los antecedentes, caray”, mencionó un usuario.

El comediante ha tenido varios enfrentamientos en sus redes por su postura ante la administración que lleva el actual gobierno. El pasado 30 de marzo, se quejó de las declaraciones que dio el presidente sobre el aumento del número de feminicidios en México, pues según el mandatario, durante su administración se comenzó a clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios en las carpetas de investigación.

Ante esto, Chumel Torres declaró que “AMLO se adjudica que el feminicidio se tipifica gracias a él, cuando él se opuso a que así fuera. Es el güey que no quería ser papá diciéndole a su hijo: de nada por darte la vida, ingrato”.

Las acciones del presidente

“Cuando perdió hizo un berrinche y se proclamó presidente legítimo”.

En las elecciones del 2006 y 2012, AMLO se negó a reconocer los resultados del conteo rápido que el Instituto Federal Electoral, ahora INE, publicó. En 2006, cuando se ratificó el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México, López Obrador criticó a las instituciones y soltó su famosa frase “Al diablo con las instituciones”, seguido de una toma de calles de la capital mexicana para exigir un recuento de votos. En el 2012, el Instituto reconoció el triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las votaciones para presidente; sin embargo, AMLO volvió a negar los resultados.

AMLO contra las organizaciones (Fotoarte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

“Atacó a las instituciones”

En sus conferencias de prensa mañaneras o en sus giras por el país, el mandatario ha condenado a todos los organismos que cuestionen sus acciones; recientemente, AMLO arremetió contra la organización Artículo 19.

“Llamó a Tabasco a no pagar la luz”

En 1995, cuando perdió las elecciones a la gubernatura del estado de Tabasco, Andrés Manuel pidió a la población tabasqueña no pagar la luz en protesta a los altos costos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

