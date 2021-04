Un conflicto con la mamá de Mariah Carey y personalidades fuertes: por qué se distanciaron Luis Miguel y su hermano Sergio

Foto: Instagram @lmxlm

Luis Miguel tiene una relación muy estrecha con su hermano Álex, pero no es igual a la que sostiene con Sergio, quien pudo alejarse de su familia tras un desencuentro que el cantante tuvo con la mamá de su entonces novia, la cantante Mariah Carey.

Los detalles de este distanciamiento fueron revelados por el escritor Javier León Herrera, autor de tres libros biográficos del cantante, quien explicó que ambos integrantes de la familia Basteri gozan de un carácter muy fuerte que los impulsó a pelear hace varios años.

“Sergio, el hermano pequeño de Luis Miguel, al igual que él, tienen dos cosas en común: son muy buenas personas pero son dos seres de carácter fuerte”, comentó el biógrafo en entrevista con Ventaneando.

Estas características, según el también periodista, los llevó a enfrascarse en un duro conflicto. “Se produjo una reunión en el pero momento posible. Luis Miguel venía de vivir un episodio con la mamá de Mariah Carey que le pareció de alguna manera ofensivo, no venía de humor como para recibir a nadie y ya tenía citado a su hermano para afrontar lo que era el tema de su futuro”.

Según Herrera, en aquella ocasión, ambos hermanos riñeron y se alejaron por una plática mal lograda: “Se produjo una conversación que acabó en ese choque de carácteres fuertes”.

El escritor también explicó el posible motivo por el que el “Sol” no ha podido sostener una relación sentimental estable y esto podría ser derivado de la ausencia de su madre, Marcela Basteri.

“Lo que sería esa huella de abandono, ante la ausencia del afecto materno-filial, en este caso, ante la desaparición de su mamá, obviamente es algo que influye”, resaltó el escritor.

“En el libro contamos anécdotas de un patrón de comportamiento suyo en algún momento de su vida, con tendencia inconsciente a entablar relaciones con mujere mayores que él, por la falta de afecto y extrañar tanto la figura de su mamá”, precisó.

El autor de los libros biográficos de Luis Miguel ya había contado que el cantante conoce perfectamente el destino que tuvo Marcela Basteri tras desaparecer hace más de 20 años.

“Sabe todo con respecto al asunto, es todo lo que puedo decir. Todo lo que sucedió, lo sabe fehacientemente. Si alguien está esperando que salga a decirlo tajantemente, eso no va a pasar. Marcela no va a aparecer”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Negó que Luisito Rey revelara algo del paradero de Marcela Basteri, pero el cantante se las ingenió para saber más de su mamá.

“Luisito Rey jamás le contó a sus hijos lo que había sucedido. Todo lo que Luis Miguel sabe, lo sabe porque encargó una investigación particular y esa es su única fuente de información al respecto”, aseguro el periodista y escritor español.

Incluso detalló cómo se desarrolló esta investigación sobre el paradero de Marcela Basteri: “Recurrió a investigadores privados, había más, no sólo israelitas y otras nacionalidades, y a partir de eso se elaboró un expediente”.

Al respecto, Javier León Herrera descartó la versión de que la mujer indigente Honorina Montes sea la mamá de Luis Miguel y aprovechó para enviar un crudo mensaje.

Javier León Herrera descartó la versión de que la mujer indigente Honorina Montes sea la mamá de Luis Miguel

“Es imposible que sea Marcela... no se vale desde ninguna perspectiva. Desafortunadamente no va a aparecer Marcela, el mejor favor que le podemos hacer tanto a ella como a sus hijos, es respetar su memoria y hacer una oración por ella, no hay más”, sentenció.

