Paola Durante reveló cuál fue la cirugía por la que casi pierde la vida

"Desafortunadamente me puse polímeros en las pompis y fui a quitármelas, casi me muero", dijo Paola Durante (Foto: Instagram / @paolapink1)

Paola Durante es una de las mujeres que ha accedido a cirugías estéticas para sentirse más segura de sí misma, por lo que se puso polímeros en los glúteos, lo que le generó problemas y tuvo que deshacerse de ellos.

“Desafortunadamente me puse polímeros en las pompis y fui a quitármelas, casi me muero. Yo veía como que todas se veían más delgadas, se ponían esto y lo otro. Siempre quise ser perfecta desde chiquita porque tenía muchas inseguridades, tenía porque hace años que no me hago nada. Obviamente ya me cuido mucho en la salud, en la comida, la alimentación, hacer ejercicio, lo que no hacía antes estaba gordita y me operaba en vez de comer sanamente”, contó en un enlace en vivo con TV Notas.

Sin embargo, Durante asegura que le prometió a su mamá y a Dios no volver a pasar por el quirófano por un capricho estético, aunque confiesa que es algo que sigue pensando aunque ahora opta por eliminar los dulces, los lácteos y lo que no es sano para su cuerpo.

“Muchas mujeres empezaron a ponerse polímeros, que era según botox o ácido hialurónico y eso puede acabar con tu vida, con un órgano y aparte es irreversible. Afortunadamente después que regresé de Colombia que casi me muero, llegué a las manos de un excelente doctor. Me pone peptonas en las pompis que no son muy lindas y arden un poquito y me han dolido, pero me han reconstruido mi pompa porque se te empiezan a hacer hoyitos, como que el polímero te va carcomiendo”, añadió Durante.

Paola Durante afirma que ahora lleva una vida balanceada entre alimentación y ejercicio (Foto: Instagram / @paolapink1)

“Desde ahí me empecé a aceptar, me empecé a querer, empecé a hacer ejercicio y cuando estaba el gordita dije ‘bueno, la edad te cobra factura también’”, expresó,

Paola Durante se encuentra en el proceso de creación de la serie que hable sobre su proceso después del asesinato de Paco Stanley, así como del tiempo que pasó en la cárcel siendo culpada como sospechosa. Aunque no da muchos detalles del elenco, asegura que la casa productora está organizando cuál será la plataforma de estreno.

En el proyecto, afirma que se explorarán todas las líneas de investigación del caso, incluso las que ella no conocía.

“Fue muy difícil ante la sociedad enfrentar a todo el público. Mucha gente creía en nosotros, pero otros no. Ya pasaron 21 años y la gente sigue diciendo cosas agresivas que duelen y hieren. Mario (Bezares) y yo vivimos esa gran tragedia, vamos como productores y nos van a entrevistar, así que vamos a relatar todo el proceso. No sé si vamos a estar en parte, porque va a ser serie y documental. En el documental queremos que pase todo el proceso porque había incongruencias que queremos que la gente vea”.

El caso Stanley –que calificó como un asco- marcó su vida, por lo que le interesa que su versión le llegue a las nuevas generaciones. Para interpretarla a ella, aseguró que ya tiene pensada a una actriz pero por contrato se guardó los detalles.

Junto a Mario Bezares, Paola Durante prepara una serie y documental sobre el caso Paco Stanley (Foto: Instagram / @paolapink1)

“Esa persona es muy parecida a mí, tiene la edad que tenía en ese momento, pero la casa productora me dijo que no depende de mí sino de la plataforma. Yo la propuse y me encantaría que hiciera el casting. Lo que me interesa es que se transmita y que la gente vea lo difícil que fue para nuestra familia. Mi mamá luchó años por sacarme y terminó enfermándose y murió”, afirmó.

Aunque Paola Durante confiesa que no ha podido tener una vida muy tranquila a raíz del asesinato de Stanley, se dice afortunada porque pudo rehacerla. Con muchos planes y un año soltera, se está dando tiempo para ella misma.

“He sanado muchas cosas en mi corazón. Me di cuenta que cuando estoy con alguien dejo mi vida a un lado y muchas cosas que quiero hacer. Quiero a alguien que me quiera y acepte como soy. Cuando uno está dañado de tu corazón creo que lo más sano es crecer como persona para cuando llegue esa persona no le haga daño ni me lo hagan a mí”.

Aunque anuncia que el físico de su pareja es algo que no le importa, dice que su tipo ideal es alguien honesto, divertido y que la trate como una dama. “Lo que puedo decir es que me gustan mucho los hombres altos, seguros, honestos y que tengan buena plática, me gusta también que me vean como una persona normal y no como figura púbica, porque no me ha pasado eso”.

SIGUE LEYENDO: