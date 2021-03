“Me tiró la onda”: Paola Durante recordó cómo fue cortejada por Paco Stanley

Paola Durante conoció a Paco Stanley a los 24 años cuando ingresó al programa "Pácatelas" (Foto: Instagram @paolapink1)

Paola Durante es una de las figuras más controversiales de la historia reciente de la televisión mexicana. La edecán fue señalada e investigada por las autoridades como una de las involucradas en el caso de homicidio del recordado presentador de televisión Paco Stanley, el comediante que fue asesinado afuera del afamado restaurante “El charco de las ranas” el siete de julio de 1999.

Y es que Paola estuvo encarcelada por dos años al ser involucrada por el asesinato del papá del también famoso Paul Stanley. La modelo ya ha contado que, pese a que se demostró su inocencia, aún hay personas que creen que ella fue responsable o que tuvo complicidad en el mediático caso que estremeció al público en aquellos años, por lo que aún recibe muestras de desprecio.

La modelo fue entrevistada por Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde recordó aspectos de su pasado y su relación con el emblemático presentador, a quien conoció a los 24 años cuando trabajó con él en el exitoso programa de Televisa, Pácatelas:

“Como a los tres meses me tiró la onda, como a los tres meses que empezó el programa. En un mensaje de biper me decía ‘Hola, soy Paco Stanley. Quiero invitarte un té’. Yo dije ‘esto es una broma de muy mal gusto’. Al otro día llega y me dice te mandé un mensaje”, contó la también la modelo, quien entonces se sintió sorprendida.

Paola Durante ha relatado que vivió un infierno en la cárcel e incluso fue amadrinada por Sara Aldrete "la narcosatánica" (Foto: Instagram@paolapink1)

De acuerdo con su testimonio, a Paola no le gustaban los hombres mayores, así que optó por rechazar la propuesta del cómico, por lo que, con el miedo de que la fuera a despedir, optó por esconderse de él: “Ok, vamos a ir a tomar algo, me encerré como dos horas, salgo y estaba ahí afuera. (me dice) ‘Si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver…’ y no fui. Me dejó de hablar, yo no existía. Nos vamos a una gira y una de las chavas sí quiso con él”, recordó Durante en la emisión donde también habló de su infancia y las inseguridades que sufrió en su persona.

Sin embargo, pese a que Paola ya se había negado a salir con él, Paco Stanley en una ocasión le dio un beso sin su consentimiento luego de que se enterara que la joven estaba saliendo con uno de sus sobrinos. Paola también habló sobre Mario Bezares, el eterno “patillo” del fallecido, y recordó que le molestaba que el presentador mirara debajo de su falda:

“Yo odiaba a Mario porque yo tenía brackets y me hacía así (gesticulación) que se asomaba y me hacía así. Se asomaba y me veía los calzones. Se burlaba de mis brackets”. Finalmente, la famosa reveló que pese a todo siempre estará agradecida con Paco porque la apoyó en su situación de haber sido madre soltera y le siguió dando empleo.

Paola Durante ingresó a la cárcel cuando su hija tenía apenas cinco años (Foto: Instagram@paolapink1)

Paco Stanley fue uno de los comediantes más controvertidos de la historia de la televisión mexicana, y algunas versiones aseguran que el conductor estuvo involucrado con un grupo del narcotráfico que se encargaba de suministrar droga en las televisoras más importantes del país, en específico con el cártel de Colima, aunque nunca se pudieron esclarecer ni los vínculos ni el homicidio del actor, por lo que el tema ha quedado en estatus de “leyenda negra”.

A finales de 2020, Mario Bezares confirmó que se asoció con Paola Durante para desarrollar una serie televisiva que cuente el momento más álgido del caso de Paco Stanley, episodio en la vida del espectáculo nacional donde ambos personajes estuvieron involucrados y se dio el violento fallecimiento del popular presentador.

El también productor y la modelo, quienes colaboraron de cerca con el recordado conductor, desean llevar a la pantalla de televisión aspectos que el público no conoce y que vivieron en carne propia hace 21 años, cuando en la zona de San Jerónimo en la Ciudad de México, el recordado “Pacorro” fue asesinado a balazos en circunstancias aún no aclaradas completamente.

