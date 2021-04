Exatlón México: Eliminaron a Heliud Pulido y a Casandra Asencio a unos días de la final

(Foto: Twitter @ExatlonMx)

A pocos días de la final de Exatlón México, la famosa competencia dio un vuelco dramático tras la eliminación de dos de los participantes más fuertes. En este sentido, los deportistas Heliud Pulido y Casandra Asencio tuvieron que abandonar el reality show.

En la primera eliminación de la noche, Heliud se enfrentó a Javi Márquez en un encuentro a siete puntos para conseguir el pase a la anhelada final, sin embargo, aunque el piragüista olímpico se mostró con mayor velocidad, no logró superar a su contrincante y terminó por despedirse la competencia.

“Me voy tranquilo me voy contento, hoy Javi fue mejor que yo, le puedo decir a mi familia que quería que vieran que me esforzara, tengo sobrinos y familia a los que tengo que demostrarles valentía, coraje”, dijo Heliud antes de concluir con su participación en el programa transmitido por Tv Azteca.

Respecto a la segunda despedida, la batalla colosal se dio entre Evelyn Guijaro y Casandra Asencio. Ambas atletas contaban con siete vidas y se enfrentaron a una dura competencia para posicionarse como finalista del show televisivo.

No obstante, Evelyn consiguió obtener el triunfo durante la primera ronda y tras la ventaja de esta sobre Asencio en las rondas siguientes, la basquetbolista comenzó a verse en aprietos. En el cuarto encuentro fue cuando Casandra logró dejar el marcador 6-4, pero continuaba en desventaja.

(Foto: Twitter @ExatlonMx)

Posteriormente, Casandra continuó luchando por su espacio en la gran final, pero la representante del equipo Héroes se quedó con una sola vida y, aunque logró ganar su circuito y hacer que Evelyn se quedara con cinco vidas, no pudo llegar a la última emisión de Exatlón.

Respecto a su victoria, Evelyn puntualizó que se sentía bien por el resultado y que el estar en calma había sido un factor importante para conseguir su pase al último encuentro.

Me siento muy feliz, muy satisfecha, muy tranquila, desde el inicio que iba a competir lo sentía, me sentía muy tranquila, muy en paz, muy zen [...] Fui con la mentalidad de disfrutarlo tal cual, en mi temporada fui segundo, y aquí como quien dice iba a ser segundo o tercero, no iba a cambiar mucho, dije ‘disfrútalo, son tus ultimas carreras, tus últimos tiros’.

Cabe recordar que el próximo domingo 4 de abril se llevará a cabo la final de Extatlón, el reality show que se ha consagrado como uno de los favoritos de la audiencia mexicana y ha mantenido un buen nivel rating desde su inicio en 2017.

Los finalistas que participarán en la última contienda son Mati Álvarez, Patricio Araujo, Evelyn Guijarro y Javi Márquez, no obstante, de acuerdo con las cuentas de spoilers, algunos de los ex contendientes podrían volver para apoyar a los deportistas que aún cuentan con un lugar en el programa.

Según estas filtraciones, los integrantes que volverán a República Dominicana para presenciar la contienda final de programa deportivo, se componen por seis atletas: Pamela, David, Doris, Jazmín, Zamara y Keno.

A pesar de que dicha información no ha sido confirmada, en los más recientes avances oficiales que ha publicado la cuenta de Exatlón México, se puede ver que sí habrá presencia de ex contrincantes, aunque por vía Zoom. Se trata de David Juárez y Pamela Verdirame, quienes están presentes dentro de la transmisión online, por lo que no queda claro si su presencia será de manera digital o si realizarán el traslado para presenciar la gran final.

