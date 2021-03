Filtraciones y lesiones en Exatlón México: qué se sabe a unos días de la gran final

El próximo domingo 4 de abril se disputará la final de la cuarta temporada de "Exatlón México" (Foto: Twitter/@Exatlón_Mx)

Este próximo domingo 4 de abril se llevará a cabo la final de Extatlón, el reality show de TV Azteca que se ha consagrado como uno de los favoritos de la audiencia mexicana y ha mantenido un buen nivel rating desde su inicio en 2017. Pero no todo han sido buenas noticias porque el programa de competencias y resistencia física se ha enfrentado a filtraciones y un gran número de lesionados entre sus participantes.

Previo al cierre de la cuarta temporada de la producción televisiva, se filtró en redes sociales información acerca de la presunta participación de ex contendientes que ya quedaron fuera de la competencia. Esto con el objetivo de apoyar a los finalistas, entre quienes se encuentran Mati Álvarez, Patricio Araujo, Evelyn Guijarro y Javi Márquez.

De acuerdo con las las cuentas de spoilers, los integrantes que volverán a República Dominicana para presenciar la contienda final de programa deportivo, se componen por seis atletas: Pamela, David, Doris, Jazmín, Zamara y Keno.

El programa ha sido afectado debido a filtraciones, por lo que TV Azteca anunció que la final sería transmitida en vivo (Foto: Twitter/ @ExatlonMx)

A pesar de que dicha información no ha sido confirmada, en los más recientes avances oficiales que ha publicado la cuenta de Exatlón México, se puede ver que sí habrá presencia de ex contrincantes, aunque por vía Zoom. Se trata de David Juárez y Pamela Verdirame, quienes están presentes dentro de la transmisión online, por lo que no queda claro si su presencia será de manera digital o si realizarán el traslado para presenciar la gran final.

Otro posible spoiler que se reveló a través de redes sociales es que la final no será completamente en vivo, contrario a lo que ha promocionado TV Azteca, sino que sólo se transmitirá en tiempo real durante el último circuito de la competencia, esto con el objetivo de evitar la colación del nombre de los ganadores.

Estas afirmaciones se deducen debido a que la producción no contaría con el tiempo necesario para preparar cada prueba; además, cada competencia cuenta con 10 minutos de recuperación para los participantes, lo que no sería compatible con los tiempos de transmisión en vivo por televisión abierta.

A través de redes sociales, se filtraron los nombres de ex participantes que presuntamente volverán para presenciar la gran final (Foto: Twitter / Exatlon México)

LARGA LISTA DE LESIONADOS

Una de las constantes durante la cuarta temporada de Exatlón, fueron las lesiones, pues varios competidores tuvieron que realizarse intervenciones quirúrgicas debido a estas. El caso más reciente es el de Pascal Nadaud, quien el pasado 23 de marzo mostró a través de su cuenta de Instagram que se encontraba en un hospital.

“En la sala de un hospital, en el piso 43 operaron a Pascal, la espalda se la van a aliviar y la rodilla le operarán”, afirmó el atleta en un video que publicó en sus redes sociales durante su estancia en el hospital. También dijo que durante su estancia en el programa se encontraba desgastado física y mentalmente debido a la competencia. Presuntamente, el final del deportista dentro de la competencia se debió a su lesión, la cual comenzó a imposibilitarlo físicamente.

Pero no es el único competidor que ha visto afectada su estancia en el reality debido a una lesión. Uno de los caso más extraordinarios fue el de Misael “El Chino” Rodríguez, quien tuvo que abandonar la competencia debido a encontrarse lesionado del hombro.

Keno Martell, Stephia Go, Pascal Nadaud, son algunos integrantes de la cuarta temporada que se han realizado una operación después de su participación en el reality televisivo (Foto: Instagram / @ kenomartell, @stephaniago, @pascalnadaud)

Otra ex participante que debió tener una intervención quirúrgica fue Sephania “Steph” Gómez, quien sufrió una lesión en la tibia al inicio del programa, lo que puso fin a la participación de la joven atleta en Exatlón.

El sueño de seguir en la competencia también se frustró para Dan Noyola. Tras un aparatoso accidente durante el circuito, el atleta sufrió un golpe en la nariz que lo obligó a abandonar su ligar en la semifinal de la competencia. A esta lista se suman Carolina Mendoza “Sunshine”, Keno Martell, Ana Lago, Dan Noyola y Carmelita Correa.

