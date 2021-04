Así fue el ataque de un perro que hizo sudar a José Eduardo Derbez

En su última transmisión en su canal de YouTube, José Eduardo Derbez fue mordido en el brazo por un perro de policía que lo hizo sudar, pues su entrenador le comentó que en ocasiones las heridas pueden ser de gravedad.

Aunque se trataba de un ejercicio –que se realizó en Cuernavaca-, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se mostró nervioso durante la prueba para la que se trasladó junto a dos amigos, a quienes les dio una botella de alcohol y los puso a cumplir retos en tres sobres antes de confesarles a lo que se enfrentarían.

“Aquí les tengo una sorpresa increíble. Les va a encantar, vengan con toda la actitud”, les dijo a Genaro y Jara durante el video, que tiene casi 20 minutos de duración.

Al llegar al lugar se encontraron con Sergio, el entrenador, quien les contó de los riesgos ante este tipo de pruebas. “¿Están listos para la actividad de hoy o no?”, preguntó Derbez. “A mi Jara me dijo ‘mientras no me avientes de ningún lado, a mí méteme con leones’”, añadió.

“Hijo de su… wey ve esto”, expresó José Eduardo Derbez ante el ataque del animal (Foto: Instagram / José Eduardo Derbez)

Tras colocarse trajes especiales para protegerse, con un palo José Eduardo se golpeó el brazo, a lo que el perro inmediatamente se lanzó sobre él. Los gestos de esfuerzo del hermano de Vadhir y Aislinn no tardaron en aparecer, incluso el sudor que corrió por su frente.

“Hijo de su… wey ve esto”, expresó José Eduardo al terminar, mientras se secaba la frente. “Estiraste perfectamente la mano, viste que no se siente nada”, le comentó el entrenador.

Sin embargo, sus amigos no reaccionaron de la misma manera: “ya we, por favor, duele horrible” dijo uno de ellos notoriamente asustado. Mientras tanto, Sergio les comentó que un perro de protección civil tiene la tarea de proteger a la gente después de un entrenamiento entre cuatro a siete meses, trabajo que se hace basados en la etología –estudio científico del comportamiento humano y animal-.

“Es para manejar las pulsiones y no arriesgar ni al perro ni a las personas. El perro detecta el lenguaje visual, táctil y auditivo, nuestros gestos e incluso las ganas, tiene que ver mucho el tema visual. Ellos definen la actitud y detectan a qué persona atacar”, explicó.

Para el ataque, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se puso un traje especial (Foto: Instagram de José Eduardo Derbez)

Recientemente, José Eduardo se pronunció sobre la filtración de unas supuestas fotografías comprometedoras donde aseguran que el actor se ve con otros hombres en un bar de la Ciudad de México.

“Estoy alarmadísimo. No sé, ¿qué te digo? Pagaría por ver esas fotos y si sí, que las saquen, me vale. Yo estoy feliz, estoy contento, pues total, ya está de moda”, dijo al programa Hoy.

El actor mantiene una relación con la modelo Paola Dalay –quien estos días se vio envuelta en una polémica por pintarse el cabello de rojo, por lo que fue acusada de copiar el look de su ex, Bárbara Escalante-, aunque prefiere guardar su intimidad y no mostrar los detalles en sus redes sociales.

“Es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo, ni nada. Muchas personas creen que subir cosas a redes sociales significa dar amor y esa es la importancia que le das a la pareja. Muchas parejas dicen, ‘tú no la subes’, ‘tú no la compartes’, ‘no le comentas’ y si no haces eso significa que no amas a la persona. Las personas piensan así y está pésimo eso, mejor alejado todo”, expresó.

