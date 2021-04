“Está cool que te admiren”: la razón de la pelea entre la novia de José Eduardo Derbez y su ex

Pao Dalay antes de cambio de look (cortesía:@paodalay)

La novia de José Eduardo Derbez, Paola Dalay, de nuevo fue tema de polémica, pues la joven recién compartió un cambio de look, que aunque agradó a más de 2 mil de sus followers en Instagram, hubo algunos que la compararon con la exnovia del actor, Bárbara Escalante, pues esta remedó su color pelirrojo del cabello.

Y aunque la semejanza por el color del cabello no debería trascender, al parecer la guerra de indirectas inició en redes sociales. Pues a instantes de que la nueva pareja de José Eduardo posteara su nuevo y radiante look, comenzaron los ataques, pues esta ya había sido reconocida por tener otro estilo de cabello.

Debido al bandazo, que paso a ser un rojo muy notorio en contraste con su anterior look, de negro y largo, fue que internautas rápidamente hicieron la comparativa con la ex de su novio. En Instagram la acusaron de querer robar la identidad de Escalante.

Esto se hizo notar en una serie de respuestas que Escalante publicó en historias de la red social. “¿No te da risa que la novia de JE se pintó el cabello como tú? Está claro la envidia”, fue lo que escribió un internauta. La influencer de inmediato respondió: “Está cool ser ‘role model’ (modelo a seguir) de la gente y que te admiren. Significa que entonces algo estoy haciendo bien”.

Paola Dalay luce pelirrojo en Insta (cortesía:@paoladalay)

Este mensaje llegó hasta Paola Dalay, quien arremetió el mensaje y aprovechó para no quedarse callada. “Algunas personas se creen el centro del universo y pues no”. Aunque esta tuvo más mesura, pues pidió a sus seguidores, y a los de la modelo, no iniciar un conflicto donde no lo había. Enfatizó que un cambio de look no significa nada que este debe ser motivo para iniciar un rencilla en plataformas digitales.

“Neta ya párenle, nadie se quiere parecer a nadie, nadie admira a nadie y ni nos conocemos, así que dejen de querer hacer pleito donde no lo hay y quererse comparar cuando ni al caso. Ella su vida, yo la mía, no está padre para ninguna de las dos”, pidió Paola en redes sociales.

Esta no es la primera vez que los usuarios de redes sociales comparan a la novia de José Eduardo Derbez con Bárbara Escalante, pues hace unos días también aseguraron que hasta utilizaban los mismos filtros en sus historias de Instagram.

En tanto, ha sido tendencia entres los fans del hijo de Derbez, que este nuevo romance camine rápido, e incluso Dalay se tatuó en homenaje a su relación. A ello, José Eduardo ha dicho que piensa como Belinda y que está anda ‘ganando como siempre’.

Paola Dalay vestido negro (cortesía: @paodalay)

“Es que yo ando como Belinda: ganando como siempre”, dijo ante los cuestionamientos de la prensa que compararon su noviazgo con las relaciones de la cantante española y cómo sus ex parejas han optado por marcarse con algo característico de su amada, como su rostro, sus ojos o nombre.

Aseguró que su novia decidió tatuarse su inicial y tal vez en un futuro él piense en seguir sus pasos con algún tipo de grabado. “Bien, el cuerpo es de cada quien, puede hacer lo que quiera con él. No sé, nunca digas no y puede ser que sí (se tatuaría en honor a alguna novia)”, dijo contundente. Sin embargo de los ataques hacía su novia, aun no dicho nada al respecto.

