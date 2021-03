Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la filtración de fotos íntimas

José Eduardo Derbez confesó su sentir sobre la filtración de imágenes intimas (video: Las Estrellas/Hoy)

“Estoy alarmadísimo”, dijo José Eduardo Derbez sobre la filtración de las fotografías comprometedoras donde aseguran que el actor se ve con otros hombres y que supuestamente fueron tomadas en un bar de la Ciudad de México.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quien participara en la telenovela Amores con trampa, se burló de los rumores: “No sé, ¿qué te digo? Pagaría por ver esas fotos y si sí, que las saquen, me vale. Yo estoy feliz, estoy contento, pues total, ya está de moda”, declaró al programa Hoy.

Desde hace algunos meses, el actor se encuentra en un romance con Paola Dalay y, aunque ella se ha encargado de compartir algún momento a su lado, él prefiere guardarse los detalles y no hacerlos públicos.

“Es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo, ni nada. Muchas personas creen que subir cosas a redes sociales significa dar amor y esa es la importancia que le das a la pareja. Muchas parejas dicen, ‘tú no la subes’, ‘tú no la compartes’, ‘no le comentas’ y si no haces eso significa que no amas a la persona. Las personas piensan así y está pésimo eso, mejor alejado todo”, expresó.

José Eduardo dijo que él también quiere ver las fotos (Foto: Instagram / @jose_eduardo92)

Como figura pública, aseguró que ha platicado con su novia sobre las cosas a las que pueden enfrentarse. “Sí adviertes, sí avisas, pero también van saliendo cosas sobre la marcha. Iban a decir esto y ya lo dijeron, es cuestión de hablarlo con la pareja”, aseguró.

Hace apenas unos días José Eduardo comentó para el programa Sale el Sol su sentir luego de que Paola se tatuara un corazón con la letra J, la inicial de su nombre. “Es que yo ando como Belinda: ganando como siempre. El cuerpo es de cada quien, puede hacer lo que quiera con él. No sé, nunca digas no y puede ser que sí (se tatuaría en honor a alguna novia)”, relató.

Al inicio de su relación, que se dio a conocer a principios de 2021, Dalay catalogó al joven como su “príncipe” y “hombre perfecto”, a pesar de que el actor había mantenido preferido mantener su relación en el anonimato, aunque confesó estar enamorado de su nuevo amor. En 2019, Derbez terminó su relación con la modelo mexicana Bárbara Escalante.

La relación de José Eduardo y Paola Dalay se dio a conocer a inicios de año (Foto: Instagram / @paodalay_2203)

Recientemente, José Eduardo se reunió con su hermana Aislinn durante el podcast La Magia del Caos para hablar sobre el distanciamiento que tuvieron después de su infancia y que se debió al cambio en la forma de pensar de cada uno y sus diferentes personalidades: mientras que él es muy fiestero, ella muy espiritual.

“Somos súper distintos. A mí las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso, y tú eres completamente al revés, tú eres de fiesta, de ped***, de reunión. Eres muy social y yo cero social, soy súper hermética, nunca salgo a ningún lado, no voy a fiestas, no voy a ningún lado. En eso nos empezamos a separar muchísimo”, dijo la hermana mayor de los Derbez.

Y luego añadió: “Cada que quería tener una plática profunda contigo me mandabas al hoyo”.

Ante ello, José Eduardo no dudó en responderle, puesto que desde su punto de vista la forma de ver la vida de Aislinn puede llevarla a complicarse y no disfrutarla al máximo como debería. “Hay muchas personas que por la forma en la que ven la vida se la complican de más. A veces sólo hace falta respirar más, gozar más. No se trata de que el día de mañana digas ‘ya me morí y no me puse una buena ped*** con ‘equis’ Hay que disfrutar la vida como se tiene que disfrutar’ ”, le dijo.

SEGUIR LEYENDO: