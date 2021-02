“Volver a vivir con tu madre a los 30 no es la mejor idea”: la revelación de Eiza González sobre su relación con Glenda Reyna

Eiza y su mamá, Glenda Reyna (IG: eizagonzalez)

Este miércoles la actriz mexicana Eiza González ha acudido al programa de Jimmy Kimmel para promocionar su nueva película I Care A Lot y ha desvelado que, desde su última visita a ese mismo espacio hace once meses, ha estado viviendo con su madre Glenda Reyna, que había viajado hasta Hollywood para acompañarla y se quedó atrapada allí debido a las restricciones de movilidad durante la pandemia del coronavirus.

”Vino con una pequeña maleta de mano porque iba a pasar aquí solo cuatro días para un estreno y acabó quedándose siete meses durante la pandemia, lo cual resultó una locura. Volver a vivir con tu madre a los 30 no es la mejor idea”, ha desvelado.

Lo más divertido de toda la experiencia ha sido ver cómo los papeles se intercambiaban y Eiza pasaba a convertirse en la adulta encargada de establecer normas e impartir disciplina: “Ahora es ella la que vive bajo mi techo y es genial porque hay un cambio en la dinámica de poder. Yo le decía todo el tiempo: ‘No puedes salir a la calle, eres parte del grupo de riesgo como persona de la tercera edad’. Y ella se quejaba de que se sentía como una niña. Bueno, ella también me trató así durante quince años”.

Por otra parte, Eiza se independizó siendo aún muy joven y no está acostumbrada a dar explicaciones a nadie. Su intención era seguir haciendo una vida relativamente normal, incluyendo en el terreno amoroso, pese a la presencia de su nueva ‘compañera’, pero de pronto se descubrió escabulléndose para acudir a citas sin que su madre la viera.

”Es que me preguntaba con quién había quedado, si esas personas estaban tomando precauciones con la Covid-19... Eran un montón de preguntas. Y yo le respondía: ‘Es mi casa, mamá, puedo hacer lo que me dé la gana’”, ha bromeado la actriz, que también reconoce que ahora que Glenda ha regresado a México ella la echa mucho de menos.

Durante la entrevista, Eiza también entró en detalles y narró al anfitrión de televisión cómo fue el accidente que sufrió mientras montaba a bicicleta que se viralizó en redes sociales a principios de este mes.

“Solamente estaba disfrutando de un lindo paseo en bicicleta , juro que sé como montar en bicicleta, lo prometo, he hecho esto antes. Hago cosas más difíciles (...) aunque no parezca que pueda hacerlo muy bien”, narró la actriz con un tono humorístico.

“Estaba disfrutando la tarde con mi mejor amigo Dave y el pensó: ‘Parece que Eiza está pasándola bien’, así que empezó a grabarme. Y después, uno puede darse cuenta, de que me percaté de que me estaba grabando, así que quería lucir coqueta y empecé a modelar con un sombrerito muy lindo que llevaba y luego me di cuenta de que lo bajé mucho. Así que no pude ver el camino.”, continuó Eiza.

(Foto: Instagram @eizagonzalez)

La estrella de Baby Driver tomó el incidente con mucha ligereza y es que, desde el primer momento, demostró que tiene la capacidad para burlarse de sí misma y compartió el incidente con sus millones de seguidores en Instagram.

“Porque soy libreeeee... Caída libre. Es tu ‘Oh no’ para mí, David Appelton”, escibió la actriz junto al clip de la caída. En la publicación, Eiza se refería a los memes que se han viralizado en TikTok e Instagram con a canción “Oh, no”, videos en los que se los primeros segundos son idílicos o divertidos, pero terminan de una manera inesperada y, frecuentemente, desafortunada.

“La culpa es de la bicicleta, no de tu forma de montar”, comentó el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic. El video causó las reacciones de otras personalidades famosas, como Hailee Steinfield, Justin Long y Lamorne Morris.

Con información de Reuters

