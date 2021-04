Alma Cero está soltera otra vez: este fue el motivo de su ruptura

Alma Cero compartió por qué tuvo que terminar su noviazgo con el ingeniero turco con quien salía desde hace un tiempo (Foto: Instagram @alma_cero)

La actriz Alma Cero tuvo una nueva decepción amorosa al parecer. Desde 2019 sostuvo un romance con un ingeniero turco del que jamás quiso revelar su nombre para cuidar su privacidad. Así, la también conductora presumió lo feliz que era al lado de este; incluso se hablaron de planes de boda a principios de 2021.

Sin embargo, la actriz más conocida como Rosa Aurora en María de Todos los Ángeles aclaró el estado de su relación. En entrevista para Venga la Alegría, compartió qué ocurrió con los planes de boda que tenía con su pareja y afirmó que tal relación había terminado.

Al cuestionarle los motivos de la ruptura, Alma Cero explicó que no fue posible llegar a un acuerdo con su ahora ex novio sobre sus planes de tener una familia. Según expresó, este hombre tenía en mente formar una familia al lado de Alma, a quien le pidió que le diera un hijo. La actriz tuvo que ser directa con él y explicarle que no quería más hijos.

Al parecer nadie esperaba que esta pareja rompiera, puesto que se les veía bastante felices y enamorados (Foto: Instagram @alma_cero)

No hay que olvidar que Alma Cero tuvo a su único hijo, Bruno, en 1997. La actriz ha mencionado el profundo amor que tiene por él, además de que lo considera su mejor amigo, por lo que el no tener hijos ahora no es sinónimo de que estuviera peleada con la maternidad alguna vez. Según declaró, simplemente no siente que sea correcto que tenga hijos porque así se lo dio a entender dios cuando perdió al bebé de otro embarazo.

Sobre si pudiera cambiar de opinión algún día, Alma Cero fue directa al respecto: “Yo creo que si de mí depende darle un hijo a alguien... pues no. No lo voy a hacer”. Esto contrastó con declaraciones que hizo meses antes, también para Venga la Alegría. En esa ocasión reveló al matutino de Tv Azteca que desde hace mucho tiempo había congelado sus óvulos para intentar ser madre por segunda ocasión.

Alma dejó en claro que ya no quiere tener hijos y que por ningún hombre cambiaría de opinión (Foto: Instagram @alma_cero)

En ese momento llegó a decir que su ahora ex-novio y ella no tenían ninguna prisa por tener hijos juntos, tampoco hablaban tan en serio sobre los planes de matrimonio. De hecho, aclaró que congelar sus óvulos fue una decisión que hizo incluso mucho antes de conocer a su pareja de entonces.

Luego de esta separación abrupta con su pareja, ¿qué hará ahora la actriz? Tal parece ser que Alma Cero se dedicará de lleno al reestreno de Hoy no me puedo levantar, una obra de teatro musical a la que acabaron de integrarla para interpretar el papel de Malena. Esta puesta en escena basada en canciones de la agrupación española Mecano se estrenará el próximo 16 de abril y contará con alrededor de 26 fechas durante esta temporada.

Edwin Luna fue novio de Alma Cero durante 3 años y duraron casados apenas 3 meses (FOTO: ANTONIO CRUZ / CUARTOSCURO.COM)

Las otras ex-parejas de Alma Cero

Hasta la fecha, antes de este novio turco con el que terminó, se le conocieron dos parejas a Alma Cero. En ambos casos se había tratado de personas famosas: el líder de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, y el comediante Carlos Espejel.

Su relación con el cantante de música grupera fue uno de los más sonados por el repentino declive que tuvo su romance. A pesar de que pasaron alrededor de tres años como novios y contrajeron nupcias, tuvieron que pasar apenas tres meses antes de que se divorciaran.

Carlos Espejel y Alma Cero se conocerían en 2017 y comenzarían un romance que terminó en 2019 (Foto: Instagram @carlosespejel)

Tiempo después, la actriz y comediante confesó los motivos de su separación con el músico. En entrevista para Mara Patricia Castañeda compartió, entre otras cosas, que su relación con Luna fue la más “tóxica” en la que había estado. Tanto por varias infidelidades por parte de su ex-esposo, como por un altercado que tuvieron donde este atentó contra su propia vida, Alma terminó por descartar su futuro al lado de Edwin.

Posteriormente sostendría un romance con Carlos Espejel cuando coincidieron en la telenovela Tres Familias en 2017. Esto ocurrió durante el rompimiento del comediante con la conductora Paty Azuara, con quien está separado. El noviazgo de Espejel y Cero duraría hasta 2019, cuando esta anunció su separación de él sin dar muchas explicaciones de por qué rompieron.

